Počasie sa rázne zmení. Teplo ako na jar, vody ako na oblievačke

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Michalom Hazlingerom na ďalší februárový týždeň.

Stále sa potvrdzuje, že počasie, ktoré aktuálne panuje, je akoby posunuté o mesiac dopredu. Podobne to totiž vyzerá až v prvej marcovej dekáde.

Na strednom Slovensku boli v stredu rekordné teplá pre 9. február. Najviac namerali v Boľkovciach pri Lučenci, kde sa teplota vyšplhala až na +14,1 stupňa.

„Došlo k prekonaniu maximálnej dennej teploty z roku 2001, keď tam v rovnaký deň hlásili +12,8 stupňa,“ povedal klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško.

V stredu zaznamenali rekord tiež na Sliači, kde teplota stúpla na +10,8 stupňa. Ďalšie maximá hlásili aj inde – Vígľaš mal +9,9, Brezno +11,2, Revúca +13,1 a Rimavská Sobota rovných +14 stupňov. „Nezvyčajné teplo vidieť aj na rastlinách a správaní zvierat, ktoré súčasné počasie vnímajú už ako jarné,“ poznamenal klimatológ.

V noci z utorka na stredu dokonca tam, kde sú ľudia na to zvyknutí, vôbec nemrzlo – mínusové hodnoty nezaznamenali ani v Liesku, kde sa momentálne nachádza sneh. Vo štvrtok ráno však prituhlo napríklad v Nitre, kde mali –4 stupne.

Napriek všetkému v niektorých oblastiach len krátko pred nezvyčajným oteplením výdatne nasnežilo. Sypať začalo v noci z nedele na pondelok, pokračovalo to až do utorka. V Štrbskom Plese namerali ráno 8. februára 102 cm bielej pokrývky. V Oravskej Lesnej 91, no vo štvrtok tam mali už len 72 cm snehu. V to isté ráno zaznamenala Tatranská Javorina 42, Lom nad Rimavicou 39, Telgárt 37, Medzilaborce 24, Podolínec 23, Liesek 22, Poprad 6, Orechová 5 a Banská Štiavnica 4 cm. Chopok hlásil 201 a Lomnický štít 275 cm snehu.

Ešte aj vo štvrtok sa niekde šplhali hodnoty k +14 stupňom, pričom prevládalo slnko. V piatok ale prešiel cez Slovensko smerom na juhovýchod studený front. Neskôr sa prejavila tlaková výš a potešili nás slnečné lúče.

Počaso týždňa k nám príde teplejší, no zároveň aj vlhkejší vzduch. Znovu sa dostavia oblačnosť, zrážky a vietor. „Napriek otepleniu hodnoty v prvej polovici týždňa nepôjdu nahor nejako výrazne. Nemali by teda konkurovať číslam, ktoré sme zaznamenali uplynulú stredu,“ vraví klimatológ. S pribúdajúcimi dňami to ale podľa neho môže ísť vyššie. Niekde sa teplota vyšplhá na +10 stupňov, postupne aj na viac. „Problém je oblačnosť a narušený slnečný svit, čo stúpanie dennej teploty môže sťažovať,“ doplnil.