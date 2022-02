Obvinení vyšetrovatelia sa chcú zbaviť ďalšieho sudcu, považuje to za absurdné

Na odposluchy štyroch vyšetrovateľov NAKA sa odvoláva Robert Fico a strana Smer, ktorá chce odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Samotní vyšetrovatelia sú obvinení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a v jednom prípade aj z marenia spravodlivosti.

Problémy so zákonom však má aj sudca, ktorý vyšetrovateľov poslal do väzby – podozrievajú ho, že sa dopustil trestného činu ohýbania práva. A ďalší sudca, ktorí o prípade zverejnil článok na webe pravnelisty.sk, by mal byť podľa nich disciplinárne stíhaný.

Vlani 13. septembra policajná inšpekcia zadržala a obvinila štyroch elitných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, dokonca aj svojho dočasného šéfa. Všeobecne sa tento zásah považoval za vrchol vojny v polícii. Hoci policajné špičky – aj vtedajší policajný prezident Peter Kovařík, odmietali hodnotenie situácie ako vojnu, priznávali, že situácia nie je celkom štandardná.

Bratislavský okresný súd štyroch vyšetrovateľov a dočasného šéfa inšpekcie poslal do väzby, krajský súd ich 1. októbra z väzby prepustil. A spochybnil aj samotné obvinenie. Generálna prokuratúra preskúmala obvinenie a minulý týždeň zverejnila svoje rozhodnutie – časť zrušila, ale časť obvinenia potvrdila.

Ani politická scéna nezostala bokom. Predseda parlamentu a líder vládneho hnutia Sme rodina Boris Kollár hovoril o tzv. Čurillovskej mafii, podľa jedného z vyšetrovateľov.

Národná kriminálna agentúra začala neskôr vyšetrovať sudcu okresného súdu Juraja Kapinaja, podozrivý je z nového trestného činu – ohýbania práva.

K tomu sa vyjadril sudca krajského súdu v Bratislave Peter Šamko. Upozornil, že vyšetrovateľ chce od Kapinaja vysvetlenie svojho rozhodnutia, hoci to je súčasťou rozhodnutia o väzbe vyšetrovateľov.

Poukázal aj na chybu, ktorú vyšetrovateľ urobil – žiadal o zbavenie mlčanlivosti sudcu, ale nesprávny súd. Zároveň Šamko upozorňuje, že sa môžu naplniť pochybnosti, ktoré boli pri zavádzaní tohoto nového trestného činu.

„Či tento trestný čin nebude využívaný na šikanu sudcov a či nebude slúžiť na to, ab polícia (namiesto odmietnutia trestného oznámenia) nezačala konať len preto, že sa s nejakým rozhodnutím konkrétneho sudcu nestotožňuje a aby tak 'trestala'sudcu za jeho postup, či právny názor,“ napísal Šamko 22. januára.

Teraz má čeliť disciplinárnemu konaniu on sám.

„Vyšetrovatelia, ktorých prípad je dostatočne mediálne známy, podali na mňa podnet na začatie disciplinárneho konania pre môj článok…, ktorý sa týkal trestného činu ohýbania práva a jeho dokazovania,“ píše Šamko najnovšie.

Sudca: Majú na mňa ‚spadeno‘

Šamko považuje podnet vyšetrovateľov za „absolútne nedôvodný“.

Podľa neho „majú títo vyšetrovatelia voči jeho osobe zjavnú antipatiu (nie je mi jasné prečo)“. „Ako hovoria Česi, majú na mňa ‚spadeno‘ (Česi toto slovo veľmi pekne definujú tak, že ‚na někoho ci na něco máme zálusk, obvykle ne s úplně kladnými úmysly‘),“ dodáva.

„Tento môj názor možno vyvodiť už len z toho, že v čase rozhodovania krajského súdu o sťažnosti ohľadne ich väzby namietali moju zaujatosť (čo viem z médií) a to napriek tomu, že som vo veci vôbec nerozhodoval, bol som dokonca na dovolenke,“ pokračuje Šamko.

Po námietke zaujatosti nasleduje podnet na disciplinárne stíhanie. To pripomína Šamkovi stupňovanie snahy vyšetrovateľov, lebo po disciplinárnom stíhaní už môže nasledovať zrejme len trestné stíhanie.

„Ale aj o snahu zastrašiť ma v mojej publikačnej činnosti (všetci predsa vieme, že podávatelia podnetu sú v médiách prezentovaní ako vplyvné osoby v polícii a na ich podnet sa možno pozerať aj touto optikou),“ podotýka sudca krajského súdu.

Za ktoré výroku žiadajú stíhanie sudcu

Vyšetrovatelia Šamka obviňujú z porušenia povinnosti mlčanlivosti sudcu, lebo zverejnil žiadosť vyšetrovateľa o zbavenie mlčanlivosti sudcu Kapinaja.

Podľa nich Šamko vyvíjal skrytý nátlak na predsedu okresného súdu, ako má vo veci rozhodnúť. Ďalej im prekáža, že kritizoval právnu úpravu trestného činu ohýbania práva a „vyjadroval negatívny postoj k tomuto trestnému činu“. Ako podotýka Šamko: „S dovetkom, že keď chcem kritizovať právnu úpravu, mám ísť do parlamentu.“

Stíhaný by mal byť aj za to, že v článku zásadne „vykonal obhajobu podozrivého sudcu“. Podľa vyšetrovateľov mal vyzradiť, že prebieha vyšetrovanie tohto prípadu.

„A dokonca, že mojou kritikou činu ohýbania práva vznikli dôvodné pochybnosti o mojej nestrannosti a to vo vzťahu ku všetkým budúcim konaniam, ktoré sa budú týkať trestného činu ohýbania práva, ktoré napadnú na krajský súd,“ dodal Šamko.

Kto nemlčal?

Šamko odmieta, že by sa o vyšetrovaní sudcu Kapinaja dozvedel pri práci sudcu.

„Už je to minimálne dva roky, čo v publikačnej činnosti kritizujem neustále úniky zo spisov, keď vo verejnom priestore často kolujú rôzne uznesenia o vznesení obvinenia, výpovede obvinených či svedkov, nahrávky z chaty, ktoré sa následnej zverejňujú a komentujú. Taktiež sa stáva, že súčasťou tohto kolobehu vo verejnom priestore sa stane aj napríklad podnet na moje disciplinárne konanie (ktorým disponovali novinári skôr ako ja), alebo aj žiadosť vyšetrovateľa o zbavenie mlčanlivosti sudcu,“ píše Šamko s tým, že takto sa môže uniknutý dokument stať predmetom odbornej diskusie.

Svoj článok na webe považuje za odborný text. „To som napokon aj uviedol, že žiadosť som videl z pozície predsedu trestnoprávneho kolégia a je vhodná na odbornú diskusiu o jej obsahovej správnosti,“ pokračuje.

Sudca krajského súdu odmieta, že by vyvíjal nátlak – nie je totiž ako predseda trestnoprávneho kolégia krajského súdu nadriadeným predsedovi okresného súdu. „Tieto vzťahy sú úplne iné ako vzťahy nadriadenosti a podriadenosti v polícii, z ktorých zrejme podávatelia podnetu vychádzali, keď prezentovali svoje nepodložené domnienky, že predseda súdu sa fakticky musí spravovať obsahom môjho článku len preto, že pracuje na okresnom súde,“ podotýka Šamko.

Pripomína, právom sudcu je vykonávať publikačnú činnosť a „doposiaľ nebola zavedená cenzúra na kritiku postupov polície, ktorej sa fakticky podávatelia podnetu dovolávajú“.

Dodáva, že štyria vyšetrovatelia jemu vyčítajú obhajobu „podozrivého“ sudcu, ale nedali podnet napríklad na policajného prezidenta či prokurátora špeciálnej prokuratúry, ktorí sa negatívne vyjadrovali o ich trestnom stíhaní, ktorí „nad rámec výkonu svojej funkcie pôsobia vo veci, ktorá je len v prípravnom neverejnom konaní verbálne ako ich obhajcovia“.

Za absurdné krajský sudca považuje tvrdenie, že vyzradil podozrivému sudcovi, že sa vedie trestné konanie. Upozorňuje, že už 10. novembra 2021 poslanec OĽaNO Andrej Stančík informoval, že podal v tomto prípade trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohýbania práva. Toho sa mohol dopustiť len sudca Kapinaj, ktorý vyšetrovateľov vzal do väzby.

A potom vysvetľuje, že aj samotný vyšetrovateľ predsa chcel, aby sa sudca dozvedel o stíhaní, keďže žiadal o zbavenie jeho mlčanlivosti. Šamko ozrejmuje, že ak by predseda súdu vyhovel žiadosti, musí to oznámiť aj dotknutému sudcovi.