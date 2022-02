ONLINE: Úrady sa snažia rozpustiť Konvoje slobody

Pri uvoľňovaní opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku sa počíta kĺzavý medián z denného počtu nových nakazených za uplynulý týždeň očistený o nových nakazených v karanténnych centrách. Príklad: Ako vypočítať medián? Ak máme takéto čísla: 10, 15, 13, 81, 9, 21, 2

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy × Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza: Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia. Školy: Bez obmedzení. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí, Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: bez obmedzení. Základ: maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: bez limitu. Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Obchody: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Služby: OTP: hygienické opatrenia. Základ: hygienické opatrenia. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: bez obmedzenia. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Taxi: Rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika: Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia. Školy: Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…): Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí. OTP: podľa hromadných podujatí. Základ: podľa hromadných podujatí. Bohoslužby: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb: Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia. OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení. OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie): Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ: zakázané. Bazény a plavárne: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: max. 50 % kapacity. Základ: max. 10 osôb. Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie: Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia. OTP: bez obmedzenia. Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu. OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ: zakázané. Taxi: Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza: povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m vstup do zamestnania režim OTP - očkovaný, testovaný, prekonaný prevádzkové hodiny od 5. do 22. h hromadné podujatia: režim OP: max 50 osôb, povinný zoznam účastníkov, hygienické OPatrenia režim OTP: max 6 osôb režim základ: zakázané svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania zakázané pre všetkých obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.): kompletne očkovaní: max 50 osôb OTP: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby základ: max 6 osôb, výnimkou sú pohreby bohoslužby: OP: maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov OTP: maximálne 6 osôb základ: individuálna pastoračná činnosť návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, vo väzniciach: OP a OTP: povolené len po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa fitness zakázané pre všetky kategórie wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácií) zakázané pre všetky kategórie umelé vodné plochy (bazény, plavárne): OP: max 10 osôb OTP, základ: zakázané obchody: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP / základ: iba esenciálne obchody - 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy služby: OP: max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy OTP/základ: iba esenciálne obchody, max 1 zákazník na 25 m2 nákupné centrá: iba pre OP reštaurácie pre všetky kategórie: okienkový predaj, rozvoz ubytovacie zariadenia zakázané - okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru

6:35 Kanadské bezpečnostné zložky zasiahli proti zvyškom protestujúcich na dôležitom moste Ambassador Bridge na kanadsko-americkej hranici. Podľa agentúry Reuters polícia priestor na moste a v jeho okolí vypratala, miestny zbor uvádza, že niektorých demonštrantov zatkol a odtiahol ich vozidlá, ktoré blokovali dopravu. Cez most prúdi približne štvrtina všetkého tovaru medzi Kanadou a USA.

Miestny súd v piatok nariadil rozpustenie protestu a uvoľnenie významnej obchodnej dopravnej tepny do 19 hodín miestneho času (sobota 01:00 SEČ). Podľa kanadskej verejnoprávnej televízie CBC následne niektorí protestujúci odišli, mnoho ich však zostalo na mieste a cez sobotu sa ich počet dokonca ešte zvýšil.

V nedeľu ráno však na moste zostalo podľa CBC už len okolo 25 ľudí s niekoľkými vozidlami, Reuters uvádza 45 osôb. Proti nim zasiahli desiatky príslušníkov rôznych zložiek kanadských bezpečnostných síl. Podľa polície kanadského hraničného mesta Windsor demonštrantov zatýkali a odťahovali ich autá.

Protesty a blokády sa začali v Kanade pred asi troma týždňami kvôli nesúhlasu demonštrantov s požiadavkou povinného očkovania pre vodičov kamiónov mieriacich do USA. Stovky vodičov kamiónov vyrazili v takzvanom „Konvoji slobody“ do veľkých kanadských miest, najmä do metropoly Ottawy a zaparkovali svoje vozidlá na dôležitých križovatkách a v uliciach v centre mesta, čím zablokovali dopravu.

V pondelok potom skupina demonštrantov postavila svoje kamióny, dodávky a autá aj do cesty doprave cez Ambassador Bridge. ktorý spája Detroit a Windsor, čím narušili regionálnu ekonomiku. V oblasti majú svoje továrne aj viaceré automobilky, ktoré museli v mnohých prípadoch obmedzovať a zastavovať výrobu pre nedostatok dielov.

Do situácie sa potom ku koncu pracovného týždňa vložil aj Biely dom, ktorý vyzval kanadskú vládu, aby využila všetky právomoci na spriechodnenie kľúčového hraničného prechodu.

Len zablokovanie prechodu cez Ambassador Bridge podľa odhadov firmy IHS Markit mohlo privodiť kanadským a americkým firmám straty až v hodnote 850 miliónov dolárov.

6:30 Novozélandské úrady sa rozhodli rozohnať protestujúcich, ktorí táboria pred budovou parlamentu, hudbou. V pätnásťminútovej slučke im púšťajú najväčšie hity amerického speváka Barryho Manilowa spolu so španielskou tanečnou melódiou Macarena, upozornila BBC. Demonštranti, ktorí protestujú proti povinnému očkovaniu a prísnym koronavírusovým opatreniam, na to reagovali hraním piesní ako We're Not Gonna Take It (To neberieme) od Twisted Sister.

Protesty na Novom Zélande sa začali v utorok. Tisíce demonštrantov sa inšpirovali obdobným hnutím v Kanade. Do novozélandskej metropoly prišli s obytnými či nákladnými vozidlami, aby zablokovali tamojšie ulice. Ďalší sa utáborili na verejnom priestranstve pred parlamentom.

Vo štvrtok polícia zadržala 122 protestujúcich a mnohých z nich obvinila z vniknutia na cudzí pozemok alebo bránenia v jazde. V piatok sa potom úrady snažili protestujúcich zbaviť tým, že na trávniku, kde táborili, zapli vodné postrekovače. Ľudia však na to reagovali vykopaním jám a vybudovaním provizórnych odtokových kanálov, aby vodu odviedli inam, upozornila agentúra AP.

Pretože sa postrekovače ukázali ako neúčinné, rozhodol sa predseda parlamentu Trevor Mallard pre hudobný prístup – púšťa im najväčšie hity Manilowa, medzi ktoré patria piesne Mandy a Could It Be Magic, Macarenu a výzvu na očkovanie proti covidu.

K novozélandskej taktike sa na vyjadril aj britský spevák James Blunt, ktorý si zažartoval, že keby to nefungovalo, aby mu dali vedieť. A zrejme ho niekto vypočul, pretože podľa agentúry AFT bola do playlistu úradov zaradená aj jeho pieseň You're Beautiful.

Nový Zéland stavil počas pandémie na tvrdé opatrenia, vďaka čomu má v porovnaní s napríklad európskymi štátmi podstatne menší počet nakazených a zosnulých. Nepoľavujúce reštrikcie, vrátane desaťdňovej izolácie, a nariadenia povinného očkovania však vyvolali v spoločnosti nespokojnosť. Popularita premiérky Jacindy Ardernovej v posledných mesiacoch podľa prieskumu verejnej mienky klesla a zvýšili sa protesty.