Za 'zoznam zradcov' chystajú trestné oznámenia. Odkazy poslancom naháňajú strach

Trestné oznámenia chceli liberáli podať už v pondelok. Nezávislý poslanec Miroslav Kollár (Spolu) žiada zvolanie Bezpečnostnej rady. V piatok sa na domoch a bytoch poslancov Národnej rady objavili plagáty typu: Tu býva vlastizradca.

Opozičné strany zverejnili na sociálnej sieti Facebook „zoznam zradcov“. Poslancov, ktorí hlasovali za vojenskú dohodu so Spojenými štátmi. Ide o mená a fotografie poslancov, ktoré možno nájsť na stránke Národnej rady.

Na inej sociálnej sieti Telegram sa však objavili v tomto zozname aj adresy, resp. miesta pobytu zákonodarcov. Na domoch a bytoch niektorých sa objavili plagáty, ktoré ich označujú za vlastizradcov.

„Najskôr poslanec Blaha podporil loveckú sezónu na tých poslancov, ktorí hlasovali za obrannú zmluvu so Spojenými štátmi. Následne boli na internete zverejnené ich fotografie s domácimi adresami. A naposledy sme videli fotografie, ako boli domy niektorých poslancov označené: Tu býva vlastizradca. Vyzývam premiéra Hegera na zvolanie Bezpečnostnej rady a riešenie tejto situácie, skôr ako príde k nešťastiu. A vyzývam nefašistických lídrov opozície, aby takéto správanie odsúdili a jasne sa postavili na stranu zdravého rozumu,“ ozval sa Kollár.

Krátko nato sa v piatok objavili podobný plagát aj na jeho dverách. Čakalo ho dokonca prirovnanie s Vasilom Biľakom, ktorý podporoval intervenciu Sovietskeho zväzu v roku 1968.

Poslanec Ľuboš Blaha (Smer) však tvrdí, že „nie je možné, že tu 79 no-namov rozhoduje o osude Slovenska a ľudia ani netušia, že v ich meste býva takýto zradca. Keď nemá žiadnu zodpovednosť, jasné, že iba stláča gombíky podľa pokynu od Naďa (ministra obrany Jaroslava Naďa, OĽaNO, pozn. red.), a tak to potom aj vyzerá“.

„Nevyzývam k žiadnemu násiliu, ani k tomu, aby sa im ľudia vyhrážali – ale hádam nie je nič zlé na tom, aby ľudia poznali svojich zástupcov v parlamente a aby ich mohli konfrontovať s ich hlasovaniami,“ dodal Blaha na sociálnej sieti. Potom administrátor dočasne zablokoval jeho účet na Facebooku. Ako povedal sám Blaha, nesúviselo to so zverejnením zoznamu.

Jeho stranícky šéf Robert Fico upozornil, že „ešte budú billbordy“.

Najviac útokov bolo zaznamenaných na poslancov hnutia OĽaNO. To je presvedčené, že útoky na poslancov sú „následkom agresívnej a štvavej kampane zo strany extrémistov, ako sú napríklad Ľ. Blaha, M. Mazurek a ďalší“.

„Tí nielen otvorene vystupujú proti štátnym záujmom, ale ich rétorikou začínajú ohrozovať aj bezpečnosť našich poslancov a ich rodinných príslušníkov. Ide o prekročenie všetkých červených čiar politickej komunikácie a v demokratickej spoločnosti nemá takéto správanie miesto. Pokiaľ sa však domnievajú, že nás zastrašia, sú na veľkom omyle,“ reagoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.

Predseda vlády Eduard Heger takéto vyhrážky považuje za neprípustné. Agresia, šírenie nenávisti a zloby nepatria do demokratickej spoločnosti. Takýto režim sme tu mali pred rokom 1989, keď boli ľudia za svoj názor prenasledovaní," sprostredkovala denníku Pravda stanovisko premiéra jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.

Podľa Hegera poslanci, ktorí hlasovali za obrannú dohodu, dali jasne najavo, že im na bezpečnosti a ochrane Slovenska záleží.

„Premiér sa teda touto situáciou bude zaoberať, nakoľko štvanie ľudí proti poslancom Národnej rady rozhodne nemôže byť súčasťou demokratického Slovenska,“ dodala Janíková.

Strana SaS oznámila, že chystá trestné oznámenia. Viac povedať počas pondelka.

Polícia eviduje vyhrážky poslancom, ktorí hlasovali za obrannú dohodu s USA. Situáciu monitoruje a vyhodnocuje. Krajské riaditeľstvá Policajného zboru prijali adekvátne bezpečnostné opatrenia.

V nedeľu Blaha, ale aj ďalší poslanci Smeru obvinili lídra OĽaNO Igora Matoviča, že tento spôsob politiky priniesol práve on. Pripomenul protesty pred komplexom Bonaparte, kde mal v podnájme byt Fico v čase, keď bol premiérom. V nedeľňajších politických diskusiách poslanci Smeru zasa spomenuli stavanie šibeníc nielen pred bytom Roberta Fica.

„Ak niekto zverejnil adresu poslancov, nebol som to ja, ale liberálne médiá – zverejnili moju adresu. To mne tu v piatok večer vrieskali ožratí slušnoľudia – a ja z toho na rozdiel od nich nerobím intergalaktickú tragédiu. Roky to už zažívam,“ napísal Blaha.