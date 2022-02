Kaliňák: Tím Oblúk zrušený, Mikulec riadil zásah proti jednému z útvarov polície

Smer sa odvoláva na rozhodnutie Generálnej prokuratúry, ktorá zrušila časť obvinení štyroch vyšetrovateľov NAKA a bývalého dočasného šéfa Úradu inšpekčnej služby, ale časť obvinení potvrdila. Rozhodnutie prokuratúry cituje z legálnych odposluchov vyšetrovateľov. Z nich vyplýva, že jednotlivé útvary polície konali proti sebe.

Na jednej strane vyšetrovací tím z policajnej inšpekcie, na druhej strane vyšetrovatelia NAKA. Fico citoval úryvky, ktoré sa týkali zásahu inšpekcie (vyšetrovací tím Oblúk) voči vyšetrovateľom, pričom vyšetrovatelia sa chystali na šéfku skupiny Oblúk.

„Mali by sme ju v nedeľu spraviť, lebo by som sa potreboval venovať juniorovi,“ povedal vyšetrovateľ Ivan Guba. Koleba Pavol Ďurka mu odpovedal: „Ju keď spravíš, tak budeš robiť domovku, prehliadku auta, prehliadku na Úrade inšpekčnej služby…, kde jej zoberiem spis na nás.“

Fico vysvetľoval, že vyšetrovatelia sa obávali zásahu voči nim a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry. Preto uvažovali nad tým, že skôr „udrú“ na inšpekciu.

Z ďalšej komunikácie vyplýva, že sa vyšetrovatelia NAKA rozprávali o ministrovi vnútra a mal sa o situácii v polícii rozprávať aj s prokurátormi zo špeciálnej prokuratúry. „Toto bude ródeo, takto nám to povedal aj minister, že ja viem, že to bude, že ja viem, že to bude masaker, ale že musíme ich zastaviť. Robte, čo treba,“ citoval Fico slová Ivana Gubu.

Ďalej z debát vyšetrovateľov NAKA vyplýva, že špeciálny prokurátor mal ísť za ministrom vnútra. Ale aj, ako zisťovali, kedy má vyšetrovací tím zasiahnuť voči vyšetrovateľom NA­KA.

„Robili vyslovene na pokyn ministra vnútra a ten robí presne na pokyn predsedu vlády,“ pokračoval Fico s tým, že minister Mikulec by mal byť riadení Igorom Matovičom (OĽaNO). Dodal, že o tom vie aj prezidentka, pretože sa vlani zastala vyšetrovateľov NAKA v čase, keď ich inšpekcia zadržala a obvinila z manipulácie výpovedí a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Bývalý minister vnútra a člen predsedníctva strany Smer Robert Kaliňák dodal, že vrcholom je zrušenie vyšetrovacieho tímu Oblúk. „Niekto tu ukradol demokraciu… A vrcholom je, že zrušili tím Oblúk,“ vyhlásil. „My sa domnievame, že niekto chce získať všetky nahrávky a podklady, ktoré nazhromaždil vyšetrovací tím,“ myslí si Fico.

Kaliňák dodal, že bude zastupovať „jednotlivé prípady, ktoré boli manipulované“. Ako dôkaz, že sa nadužíva vyšetrovanie NAKA uviedol, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry si žiadal spis Dominika Dána. Ten pracoval za Kaliňáka na komunikačnom odbore, odísť musel s príchodom Mikulca, ktorý povedal, že si roky „chodil len po výplatu“.