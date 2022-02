Vydra sa vybrala do obchodu. Mestkí policajti ju vrátili do rieky

Prešovskí mestskí policajti majú za sebou kuriózny výjazd do obchodu s potravinami. V jednej z predajní na Ulici 17. novembra v Prešove sa pod regálom skrývala vydra riečna.

Strohé telefonické oznámenie o neznámom zvierati, ktoré v nedeľu zablúdilo do predajne potravín, zalarmovalo prešovských mestských policajtov. Po chvíli sa ukázalo, že pod regálmi s tovarom sa ukrýva vydra riečna. Vyškolený pracovník mestskej polície zviera odchytil a umiestnil do prepravnej klietky. Keďže išlo o chránený druh, ďalší postup mestskí policajti konzultovali s pracovníkom ochrany prírody. Vzhľadom k tomu, že vydra nebola zranená, na základe odporúčania ju následne vypustili do voľnej prírody, mimo zastavanú oblasť, pri rieke Torysa. Predsa len sa vydrám lepšie darí v ich prirodzenom prostredí, ako pod regálom v obchode.

Príslušníci mestskej polície sa počas hliadkovej služby nevenujú len dopravnej a parkovacej disciplíne, ale niekedy musia riešiť aj nezvyčajnejšie prípady. Skúsenosť už mali s medveďom, splašenými koňmi, kravami, diviakmi či rysom. Nedeľný odchyt vydry bol však pre nich prvý.