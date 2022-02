Premiér: Vláda neuhne, ak budú niektorí ľudia ťahať Slovensko z Únie či NATO

Vláda bude stáť pevne, neuhne a nevystrašia ju, ak budú niektorí ľudia ťahať Slovensko von z Európskej únie (EÚ) a NATO. Slovensko je zodpovedný partner aj spojenec a má jasné ukotvenie v týchto organizáciách. Vyjadruje to vo svojich dokumentoch a hrdo sa k tomu hlási svojimi skutkami. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v príhovore na 20. ročníku Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR.

Predseda vlády poukázal, že Slovensko v oveľa väčšej miere čelí útokom dezinformačnej scény a extrémistov. Vystupňovali sa v posledných mesiacoch a obranná dohoda sa pre nich stala akýmsi lakmusovým papierikom, podotkol. Bývalí lídri Slovenska sa podľa neho stali lídrami dezinformačnej scény a chcú krajinu vrátiť späť do čias mečiarizmu. V tom bola podľa neho SR čiernou dierou a nepriateľom pre západ. Slovensko sa do týchto čias vrátiť nechce, tvrdí premiér.

Vláda chce podľa Hegera zvýšiť kapacity na boj s dezinformáciami, dobudovať by sa malo centrum hybridných hrozieb a jednotiek s tým súvisiacich na rezortoch. Plánuje zintenzívniť spravodajskú činnosť a investovať do vzdelávania a osvety, aby ľudia vedeli, ako sa na Slovensku bojovalo o demokraciu. Vláda by mala zvýšiť kredibilitu a dôveru v právny, spravodlivý a slúžiaci štát. „To sa nedá inak ako osvetou a investíciou do vzdelávania, aby každý z nás mal v génoch pochopené, čo sa na Slovensku udialo a ako sme našu demokraciu získali,“ poznamenal. Chce posilniť spoluprácu s EÚ, NATO a Ukrajinou. Slovensko podporí aj strategický kompas Únie.

Zároveň uviedol, že demokracia, mier a sloboda nie sú samozrejmosťou. Stoja a padajú na ľuďoch, ktorí v ňu veria, vyznávajú ju, nemlčia o nej a deklarujú ju slovom a skutkom. Slovenská vláda sa k tomu jasne hlási, hovorí premiér.

Prioritou je pre Hegera revitalizácia prodemokratických hodnôt. Chce ju postaviť na spájaní prodemokratických síl a mobilizácii naprieč občianskou spoločnosťou, počnúc mladými ľuďmi. „Najbližšie roky budú na Slovensku práve o demokracii, o slobode, právnom štáte, ľudských právach a hodnotách,“ povedal predseda vlády s tým, že ju chce postaviť aj na odvahe. Vláda nebude ustupovať alternatívnym scenárom, ktoré ohrozujú suverenitu krajiny, bezpečnosť občanov aj demokraciu, deklaroval.