SaS podáva pre vyhrážky poslancom trestné oznámenie, pridalo sa aj OĽANO

„Domnievame sa, že poslanec Blaha, ako aj ďalší politici by mali niesť zodpovednosť za to, čo píšu a zdieľajú na sociálnych sieťach,“ vyhlásil Benčík na tlačovej konferencii v parlamente. Takéto konanie podľa neho vyvolalo búrlivé reakcie na sociálnych sieťach, ktoré sa už prenášajú do reálneho života. Benčík podľa svojich slov čítal na sociálnych sieťach o vyhrážkach cez vybitie okien, prerezanie pneumatík, postavenie k múru či vypálenie domov poslancov.

VIDEO: SaS podáva pre vyhrážky poslancom trestné oznámenie.

Poslanec Andrej Stančík (OĽANO) pripomenul, že správanie opozície pripomína nástup totality. Tá sa podľa neho začína tým, keď sa začnú politickí nepriatelia označovať za potkanov, švábov či vlastizradcov. „Cez lži a dezinformácie ‚hecujú‘ ľudí a vyzývajú ich na násilie,“ povedal na adresu politikov zo Smeru-SD a mimoparlamentnej Republiky.

Trestným oznámením chcú podľa šéfky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej deklarovať podporu všetkým poslancom, ktorí hlasovali v súlade s Ústavou SR, a teda podľa svojho svedomia a presvedčenia. „Zverejňovanie adries poslancov a mien je za čiarou. Generálna prokuratúra mala konať už minulý týždeň ihneď po tom, ako sa to začalo, a to bez ohľadu na to, či so schválením dohody súhlasí alebo nie,“ skonštatovala. Niektorí opoziční politici by podľa Benčíka mali niesť zodpovednosť za vlnu nenávisti valcujúcu sociálne siete, ktorú vyvolali aj burcujúcimi príhovormi k protestujúce­mu davu.

Koalícia odmieta porovnávanie situácie s niekdajšími protestami pred komplexom Bonaparte. „Bonaparte bol symbol daňového podvodu. To nebol symbol, že išli sme na adresu Roberta Fica, ktorú sme ani nevedeli. Nikto z poslancov nevyzýval na násilie,“ reagovala Zemanová.

Na podporu poslancov, ktorí za dohodu hlasovali, vznikol aj otvorený list. Podpísalo ho zatiaľ viac ako 12-tisíc ľudí. „Poslanci, ktorí hlasovali za obrannú dohodu, sú dnes terčom vyhrážok a útokov, ktoré musia byť v spoločnosti rešpektujúcej demokratické zásady jasne odsúdené,“ uviedol autor listu a predseda občianskeho združenia Mladí Marek Mach.

Vyhrážky voči poslancom sa objavili minulý týždeň po hlasovaní o dohode s USA. Na internete sa šírili zoznamy poslancov s miestami ich bydliska, zverejňovali ich aj viacerí opoziční politici. Pri domoch niektorých z poslancov sa objavili nápisy „Tu býva vlastizradca“. Krajské riaditeľstvá Policajného zboru prijali adekvátne bezpečnostné opatrenia. Situáciou sa má zaoberať aj premiér Eduard Heger (OĽANO).