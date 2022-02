Čaputová Ficovi k žiadosti o stretnutie: Nie som vyšetrovací orgán

Predstavitelia Smeru o prijatie požiadali v súvislosti s uznesením Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (GP SR) zo dňa 4. februára 2022 „ o manipuláciách s trestnými konaniami, ktoré sa dostali do rozsahu likvidujúceho právny štát na Slovensku“.

„Predmetom rozhovoru mali byť informácie o údajných manipuláciách so spismi popísané v uznesení GP zo dňa 4. februára.2022­. Je teda zjavné, že generálna prokuratúra predmetnými informáciami disponuje a je aj jediná oprávnená sa nimi zaoberať,“ uviedol Strižinec.

Podľa slov predsedu Smeru Roberta Fica chceli Blanár so Saloňom hovoriť s prezidentkou o manipuláciách s trestnými vecami, o ktorých SIS informovala parlament vo svojej správe. Podľa Fica sa prezidentka vyhovára na to, že hovoriť o Čurillovi je stále živou vecou. „Vie, že ide o úplný rozklad právneho štátu, ale keďže to všetko má slúžiť na zničenie Smeru, rozhodla sa mlčaním pomáhať vládnej koalícii a zakrývať zločiny vládnych služobníkov na NAKA a Úrade špeciálnej prokuratúry," reagoval Fico.

Fico v pondelok 14. februára na tlačovej konferencii hovoril o uznesení GP, ktorá zamietla sťažnosť elitných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) proti uzneseniu o ich obvinení Úradom inšpekčnej služby. Podľa Fica na NAKA pôsobí ako organizovaná skupina vrátane celého radu prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí dlhodobo manipulujú trestné konanie a za úlohu dostali zničiť opozíciu a Smer.

