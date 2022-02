Bývalý policajný prezident Gašpar chce vstúpiť do politiky

Pravdepodobne vo štvrtok by sa mala konať mimoriadna parlamentná schôdza, o ktorú žiada opozícia. Jej jediným bodom má byť vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO). Vyhlásil to predseda opozičnej strany Smer Robert Fico.

„My zajtrajšiu schôdzu vnímame ako schôdzu, na ktorej sa bude rozhodovať o charaktere Slovenska. Či ešte môžeme hovoriť, že si táto krajina zachováva aké-také prvky právneho štátu, alebo sme sa definitívne vybrali cestou obludností, nezákonnosti a nespravodlivosti, na ktoré tak výrazne poukázala Generálna prokuratúra 4. februára,“ povedal Fico s poukazom na zdôvodnenie prokuratúry, ktorým potvrdila stíhanie štyroch vyšetrovateľov NA­KA.

Fico je presvedčený, že ak sa koalícia rozhodne dodržať dohodu, že si všetko navzájom odpoustí, len aby sa nevrátila opozícia, tak „budú napáchané nedozierne škody“.

„Roman Mikulec nie taký vzácny človek. Naopak, my máme o ňom veľmi mizernú mienku. Ale idú na princíp za každú cenu nedovoliť, aby musel ktorýkoľvek člen vlády odísť pod tlakom opozície a tak silných dôkazov, aké sú dnes k dispozícii. Lebo to by znamenalo definitívny pád tejto vlády,“ povedal Fico.

Fico kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá sa odmietla stretnúť s reprezentantmi tejto strany v parlamentných výboroch. Čaputovej hovorca Martin Strižinec v utorok reagoval, že prezidentka nie je vyšetrovací orgán a ani orgán dozoru dozoru nad vyšetrovaním. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár a predseda parlamentného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby Mariána Saloňa (obaja Smer) požiadalu Čaputovú o stretnutie. „Predmetom rozhovoru mali byť informácie o údajných manipuláciách so spismi popísané v uznesení Generálnej prokuratúry zo dňa 4. februára.2022­. Je teda zjavné, že Generálna prokuratúra predmetnými informáciami disponuje a je aj jediná oprávnená sa nimi zaoberať,“ dodal Strižinec.

Na tlačovej besede strany Smer vystúpil aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Dnes je obžalovaný v kauze Očistec.

„Mám za sebou rok väzby, to je rok strateného života. Nebol som tam sám,“ povedal Gašpar, podľa ktorého boli orgány činné v trestnom konaní voči nemu „zaujaté“ a procesy „boli manipulované“.

„Ústavný súd rozhodol, že aj v mojom prípade došlo k porušovaniu práv. V tomto prípade práva na rešpektovanie môjho rodinného a osobného života a práva na účinný opravný prostriedok,“ pokračoval Gašpar.

Pripomenul, že 4. novembra 2020 bol podať trestné oznámenie, kde vyjadril „vážne podozrenie, že sa chystá jeho kriminalizácia“. „Na druhý deň u mňa pristálo komando kukláčov na čele s vyšetrovateľom Pavlom Ďurkom. Ten mi hneď na úvod na mojej prehliadky doručil uznesenie o vznesení obvinenia podpísané Jánom Čurillom,“ povedal Gašpar s tým, voči uzneseniu podal sťažnosť.

Ďalej uviedol, že sa ocitol „vo väzbe na druhom konci krajiny“. Myslí si, že aj to bol spôsob nátlaku naňho. Za nátlak považuje aj odmietnutie kontaktu s rodinou.

„Prvý kontakt bol až v januári 2021. Dôvodom bola smrť Milana Lučanského,“ myslí si Gašpar. Lučanský zomrel vo väzbe v decembri 2020.

Gašpar vyhlásil, že prokurátor ho viní, že ovplyvňoval minimálne tri kauzy, v ktorých práve tento prokurátor vykonával dozor. „Ale niektorí svedkovia tvrdia, že ich práve tento prokurátor vydieral pod hrozbou trestného stíhania, aby ma usvedčil z toho, čo som nespáchal,“ povedal bývalý policajný prezident.

Podľa Gašpara je potrebné práve na takéto konania poukazovať, lebo sa môže diať aj v ďalších prípadoch, ale najmä, môže sa preniesť aj na celý policajný zbor – na krajské riaditeľstvá či až v niektorých prípadoch na obvodné oddelenia.

Gašpar ďalej vyhlásil, že sa rozhodol vstúpiť do verejného priestoru. „Chcem ponúknuť svoje odborné skúsenosti na platforme, ktorá má lepšie nástroje ako jednotlivec. A to je rozhodne nejaký politický priestor,“ dodal Gašpar. V tejto chvíli však je jeho prioritou „obhajoba a očistenie jeho mena.“