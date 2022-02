Pročko: Ak sa koalícia rozpadne, pôjdem si robiť veci také, aké chcem

VIDEO: Pročko sa rozohnil. Neskôr pre Pravdu svoje slová vysvetlil.

„Chcem, aby sme Slovensko vyviedli z kradnutia a poroby od jednej strany. Keď sa to tu rozpadne, tak sa to rozpadne, ale ja odídem odtiaľto čistý ako som sem vošiel,“ povedal Pročko. Vyzýva svojich kolegov – aj predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára, aj ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovu (SaS), aby „sa pozerali desať kilometrov dopredu a nie na svoje záujmy“.

Na otázku, či sa koalícia môže práve na súdnej mape rozpadnúť, Pročko povedal: „Keď sa koalícia zajtra rozpadne, poviem si, že chvála pánubohu a idem si robiť veci také, aké chcem. Keď to má pokračovať tak, že Fico bude silnieť a Smerohlas si bude robiť tu čo chce, tak ja v tom nechcem pokračovať.“

Na druhej strane mu však nie je jedno, či koalícia vydrží do konca volebného obdobia. „Ale mám plakať, keď niektorí pozerajú viac na seba ako na Slovensko?“ položil Pročko rečnícku otázku. Myslel tým aj svojich koaličných partnerov.

„Chcem, aby sme Slovensko vyviedli z kradnutia a poroby od jednej strany. Keď sa to tu rozpadne, tak sa to rozpadne, ale ja odídem odtiaľto čistý ako som sem vošiel,“ dodal poslanec. Nemyslí si, že by mala Kolíková podať demisiu, ak by jej zákony reformujúce justíciu neprešli. „Ak neprejde, tak verím, že vymyslia princíp taký, aby sa súdnictvo zreformovalo a aby sme dali preč všetkých skorumpovaných sudcov. Urobme súdnictvo také, aby sa sudcovia báli rozhodovať na základe korupcie,“ poslal výzvu aj svojim poslaneckým kolegom.