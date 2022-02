Voľby by vo februári vyhral Pellegrini pred Ficom. K vládnutiu by im len Kollár nestačil

Voľby by začiatkom februára vyhrala strana Hlas so ziskom 17,5 percenta. Druhé miesto obsadila strana Smer, ktorej by svoj hlas odovzdalo 14,5 percenta voličov.

Na tretom mieste sa umiestnila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 14,2 percenta oslovených. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre televíziu Joj uskutočnila agentúra Ako od 8. do 14. februára na vzorke 1 000 respondentov.

Do Národnej rady by sa dostalo osem politických subjektov. Na ďalších miestach sa umiestnili hnutie Progresívne Slovensko (8,7 percenta), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (8 percent), KDH (7,2 percenta), Sme rodina (6,9 percenta) a Republika (6,9 percenta). Naopak, pred bránami parlamentu by ostali Aliancia (4,1 percenta), Slovenská národná strana (3,8 percenta), ĽSNS (2,5 percenta) či strana Za ľudí (2,3 percenta).

Hlas by podľa výsledkov prieskumu získal 31 mandátov, Smer a SaS by mali zhodne po 26 poslancov. Progresívne Slovensko by obsadilo 16 kresiel, OĽANO 14 miest, KDH by malo 13, Sme rodina a Republika rovnako po 12 poslancov.

Z celkového počtu účastníkov prieskumu bolo 64,1 percenta rozhodnutých, 16,4 percenta by nešlo voliť, 18,3 percenta nevedelo odpovedať a zvyšných 1,2 percenta nechcelo odpovedať.