Šeliga: Ministerka Kolíková nemá patent na rozum

Kým vo štvrtok sa líder SaS Richard Sulík spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou úprimne čudovali, že štyria poslanci zo strany Za ľudí nepodporili súdnu mapu, v piatok Juraj Šeliga naznačil, aké sú problémy v koalícii.

Štyria poslanci zo strany, ktorú vedie Veronika Remišová, nepodporili vznik mestských súdov v Bratislave a Košiciach. Na ne je však viazaný vznik správnych súdov. Bez reformy justície však Slovensko môže prísť o pol miliardy eur z plánu obnovy.

VIDEO: TK Juraj Šeliga – pravdivé informácie k súdnej mape.

„Chybu som urobil v tom, že nie dosť razantne som vysvetľoval výhrady a riziká, ktoré vidíme v návrhoch súdnej mapy,“ tvrdí Šeliga. V reforme, ktorú predložila Kolíková, vidí riziká, ktoré nezrýchlia súdne konania a najmä, nepotierajú korupciu.

Pri mestských súdoch vidí riziko v spojení množstva sudcov pod jednou strechou, teda s jedným predsedom a dvoma podpredsedami. „Ako dlho trvalo Harabinovi, aby ovládol súdnu radu? Dva roky. To riziko je v tom, že keď koncentrujete príliš veľa ľudí pod jedno vedenie, nepotrháte korupčné väzby. Koncentrujete príliš veľkú moc do jedných rúk. To hovoria odborné štúdie, ale keď to hovoríme my, sme zrazu nepriatelia,“ vysvetlil Šeliga, prečo spolu s kolegyňami nepodporili zriadenie mestských súdov.

Kolíkovej vyčíta, že sa snaží vytvoriť dojem, že „popresúvanie budov je všeliek“. „To, či súd bude v Dolnom Kubíne alebo Liptovskom Mikuláši, na konci dňa nemá dosah na to, ako veľmi rýchlo sa rozhoduje. Ľudia nemajú dôveru v justíciu preto, lebo majú pocit, že rozhodovanie trvá veľmi dlho. Na toto opäť viacerí hovoríme: Riešme procesné predpisy. Žiadali sme posilnenie súdnictva personálne, zlepšime manažment, odpoveďou na to bolo, riešme súdnu mapu,“ pokračoval vo výčitkách Šeliga.

„Pokladám za nebezpečné, aby jedna ministerka vymenila vedenie celého súdnictva na Slovensku. Je jedno, aká je to garnitúra, ale je to brutálne nebezpečné. Preto som viackrát povedal, aby sme túto časť urobili postupne,“ myslí si Kolíkovej bývalý spolustranník.

Dotklo sa ho, že aj koaliční poslanci krútia nad nehlasovaním strany Za ľudí hlavou. „Pre mňa aj viacerí racionálni ľudia hovoria, že zrádzam a som pomaly korupčník. Nám sa stala taká vec, že z politiky sa stal cirkus. Nechceme počúvať odborné argumenty, nechceme sa baviť, nediskutujeme a nie sme schopní urobiť konsenzus,“ odkázal koaličným partnerom Šeliga.

Samotnej ministerke Kolíkovej vyčíta, že sa nesnažila svojich partnerov v koalícii presvedčiť o kvalite svojich návrhov, nehľadala konsenzus a dohodu. „Ministerka Kolíková s nami nerokovala. Keď vám niekto volá 15 minút pred hlasovaním, aby povedal ako máte hlasovať, to nie je rokovanie. Udialo sa to, že sa snažila pani ministerka a jej nová strana pretlačiť túto vec silou a narazila. Konečne pochopila, že na to, aby sme dokázali zmeniť justíciu na Slovensku, treba dohodu. Ale tá sa rodí tak, že sa dajú na stôl dáta, počúvajú sa argumenty. Keby chcel Harabin takýmto spôsobom zasiahnuť do justície, hneď by sme hovorili, že je to nebezpečné. Ale tu sa vytvára dojem, že niekto má patent na pravdu,“ naznačil Šeliga, ako prebiehali koaličné rokovania o súdnej mape.

Dodal, že ešte v pondelok Sulík stranu Za ľudí „vyhadzoval z koalície“. Podľa Šeligu však koalícia má aj naďalej zmysel, hoci priznáva, že sa oveľa menej diskutuje verejne.

Šeliga ďalej uviedol, že ešte v noci hovoril s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a financie z plánu obnovy by nemala byť celkom stratené. Šeliga si myslí, že veľa sa bude ešte dať urobiť pri predkladaní ďalších zákonov, ktoré sa týkajú súdnej mapy. Kolíková by pritom mala pripraviť ešte návrh na zriadenie správnych súdov, zrejme jeho súčasťou bude aj návrh na úpravu súdnych obvodov, krajských a mestských súdov.

„Sme pripravení rokovať a normálne sa baviť. Ale len v tom prípade, že aj druhá strana bude ochotná počúvať argumenty,“ vyhlásil Šeliga.

Na štvrtkové prekvapenie ministerky Kolíkovej, ktorá vyhlásila, že až po hlasovaní sa dozvedela o výhradách strany Za ľudí, Šeliga reagoval slovami, že „nemá problém ukázať listy a emailovú komunikáciu“.