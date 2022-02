Pčolinský: Myslím si, že Kolíková by mala podať demisiu

Reagoval tak na slová predsedu koaličnej strany SaS Richarda Sulíka, ktorý označil hnutie Sme rodina za „nepotrebný nádor na krku“ a nechápe, prečo „ešte je v koalícii“.

Sulík tieto slová použil vo štvrtok večer, keď parlament zastavil návrhy zákonov o vzniku mestských súdov v Košiciach a Bratislave, a zmene obvodov a krajských súdov. Návrhy pritom patria k zmene súdnej mapy a reforme justície, ku ktorej sa vláda zaviazala.

Pčolinský hovorí, že nemá zmysel komentovať Sulíkove vyhlásenia, lebo „v podstate nikoho nezaujíma, to je jedným uchom dnu a druhým von“. „Nie sme v koalícii preto, aby sme schválili každú blbosť, ktorá niekoho napadne. Koalícia je o tom, že sa rokuje. Rokovania neboli dokončené a pani ministerka nemala s tým ísť do parlamentu, keď vedela, že viacerí majú výhrady,“ povedal Pčolinský s tým, že návrh súdnej reformy bol „cez koleno zlomený“ už na vláde.

„Nerozumiem panike SaS, vedeli, že s tým máme problém my, aj v strane Za ľudí. Nie je pravda, že sa pani ministerka prvýkrát dozvedela o výhradách strany Za ľudí. Veď na koaličnej rade tie výhrady boli niekoľkokrát prednesené. Pani ministerka klamala. Teraz sa tvária ako najväčší mučeníci, ale jednoducho ten návrh dorokovaný nebol,“ reagoval Pčolinský na slová ministerky Márie Kolíkovej, ktorá vo štvrtok večer vyhlásila, že nevedela o výhradách strany Za ľudí k predloženým návrhom na zmenu súdnej mapy.

Kolíkovej vyčíta, že odmieta všetky pripomienky koaličných partnerov. „Tieto výhrady nemáme len my. Nebavme sa o tom, že Sme rodina je v zásade proti reformám. Ale my hovoríme reformám áno, ale musí byť všetko dorokované a odsúhlasené koalíciou,“ Pčolinský takto potvrdil slová poslanca Juraja Šeligu (Za ľudí), ktorí tiež vyhlásil, že súdnu mapu SaS a Kolíková nasilu tlačili, ale v koalícii zmeny nedorokovali.

Ak sa nepodarí rozbehnúť reformu justície, môže Slovensko prísť o vyše pol miliardy eur z plánu obnovy. Za míľnik, na ktorý možno čerpať financie, je považovaný vznik správnych súdov. Tie sú však viazané práve na reformu krajských súdov a vznik mestských súdov.

„Plán obnovy nie je charitatívna organizácia, ktorá nám len tak daruje peniaze. Čo sa týka ďalšieho legislatívneho postupu, je to otázka na ministerku,“ povedal Pčolinský. Podľa neho sa žiadna tragédia nedeje, Kolíková „by mala byť zúfalá, že nepripravila legislatívu k správnym súdom, to je hlavný problém, pre ktorý Slovensko nesplní míľnik“. Mala by dať Mária Kolíková demisiu? „Ja si myslím, že áno,“ odpovedal na túto otázku Pčolinský.