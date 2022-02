Kolíková: Šeliga klame a nemá skúsenosti

Zo štyroch návrhov zákonov, ktoré mali rozbehnúť proces reformy justície a spustiť budovanie novej súdnej mapy, poslanci Národnej rady vo štvrtok zastavili. Neposunuli ich do druhého čítania.

Debata ukázala, že v koalícii nie sú všetci zajedno, ako má reforma súdov vyzerať. Proti vzniku mestských súdov v Bratislave a Košiciach sa postavili poslanci z klubu Sme rodina, ale aj poslanci zo strany Za ľudí. Tím sa nepozdáva ani reforma krajských súdov.

„Pán poslanec Šeliga klame, ak hovorí o rokovaniach k súdnej mape. Rokovania k súdnej mape prebiehajú niekoľko mesiacov. Nikdy som nepočula žiadnu výhradu k mestským súdom zo strany Za ľudí, nikdy. Vlastne až teraz z tlačového vystúpenia poslanca Šeligu som pochopila, že je tu výhrada a vypočula som si aká. Nie je pravdou, že by som nemala záujem rokovať so stranou Za ľudí. Mala som niekoľko pokusov, bolo zložité dohodnúť si stretnutie,“ snažila sa Kolíková vyvrátiť výčitky svojich bývalých straníckych kolegov.

Ministerka tvrdí, že na stretnutiach „neboli výhrady k mestským súdom“. Potom doplnila: „Boli dve výhrady. Jedna, aby namiesto Dolného Kubína bol sídelný súd v Námestove. Druhá výhrada bola, aby som sa zaoberala viac právnou úpravou, na základe ktorej by účastník toľko necestoval. To bola osobitne výhrada od pani poslankyne Žitňanskej. Potom som si vypočula na osobnom stretnutí, osobitne od pani poslankyne Pivkovej, že je dôležité riešiť obvod pre Banskú Bystricu. Poslala som aj písomne konkrétny pozmeňovací návrh a nedostala som žiadnu odpoveď, že by k tomu boli výhrady, alebo že by bol nejaký problém s hlasovaním.“

Zopakovala, že až po hlasovaní v parlamente sa dozvedela, že strana Za ľudí má problém so spájaním súdov v Bratislave a Košiciach nemá zmysel. „Ak nebudeme riešiť Bratislavu a Košice, nebudeme riešiť štvrtinu všetkých prípadov,“ prízvukovala s tým, že najmä v Bratislave by „v jednotlivých agendách boli dvadsiati sudcovia, aby fungoval reálny náhodný výber a neboli prieťahy v súdnych konaniach, je to silné protikorupčné opatrenie“.

„Domnievam sa, že pánovi poslancovi Šeligovi chýbajú skúsenosti, vedomosti, na základe toho nereagoval k jednotlivým návrhom súdnej mapy. Neviem, ako prišiel k týmto výhradám, ale som rada, že ich poznám a budem pripravená sa o nich rozprávať,“ povedala Kolíková s tým, že „ešte stále je šanca, aby sme sa stretli“.

Na výčitky Petra Pčolinského, že sa ministerka nerozprávala so svojimi koaličnými partnermi a vyhlásenie, že by mala odstúpiť, reagovala Kolíková takto: „To je veselý argument.“ „Predložila som návrhy, ktoré sú v súlade s programovým vyhlásením vlády a potom predseda poslaneckého klubu, ktorý nie je ochotný spolupracovať, podporiť reformu v zmysle programového vyhlásenia vlády, ma vyzýva na odstúpenie. To považujem naozaj za veselé,“ dodala.

Vysvetlila, že do parlamentu prišla s treťou verziou súdnej mapy. No boli návrhy, ktoré odmietla. „Boli návrhy na zasahovanie do výberu predsedov súdu. To som odmietla, lebo to považujem za politizáciu výberu predsedu súdu. Tieto návrhy smerovali od Sme rodiny,“ povedala s náznakom, že návrhy prichádzali aj od iných koaličných partnerov.

Pokračovala, že prichádzali aj návrhy, kde majú byť sídelné súdy, odvolacie súdy, správne súdy. „Nie som ochotná prijať, aby sme všetko koncentrovali do Bratislavy a Košíc. Tam bola nezhoda aj osobitne so Sme rodina. Ale prišla som s kompromisným návrhom, ako vyriešiť obvod Banská Bystrica. Určite nie je pravdou, že by sa so mnou nedalo rokovať, že by som nerobila ústupky,“ obhajovala sa Kolíková.

Napriek tomu, že zatiaľ poslanci zastavili súdnu reformu, Kolíková na otázku,či ponúkne svoju funkciu, razantne hovorí: „Neponúknem. Nevidím na to vôbec žiadny dôvod. Veď robím všetko preto, aby som urobila dobrú reformu, nevidím dôvod na to, prečo by som mala odchádzať.“

Potom dodala, že niektoré veci, ktoré navrhuje bolia. „Ale aj tak ich navrhujem. A potom ľudia z justície chodia za koaličnými partnermi. A tí, ktorí nie sú znalí pomerov, sú obalamútení. Bohužiaľ, som presvedčená, že pán poslanec Šeliga nemá skúsenosti a vedomosti a nevie, čo je momentálne dôležité pre justíciu,“ skonštatovala Kolíková.

Je presvedčená, že s koaličnými partnermi nájde spoločné riešenie a finančná pomoc z plánu obnovy, ktorá je určená na justíciu, nie je stratená.