Kollár: Sulíkovi je asi ľúto, že už dva roky nevládne Fico

„Nebudem sa znižovať na úroveň a slovník pána Richarda Sulíka. Urobím všetko preto, aby vládna koalícia fungovala ďalej. Pánovi Sulíkovi je asi ľúto, že dva roky nevládne Robert Fico,“ odkázal mu Kollár s pripomienkou, že „nechce dať príčinu, aby Sulík "povalil ďalšiu vládu“.

Na druhej strane si po neúspechu ministerky Márie Kolíkovej (nom. SaS) nemyslí, že by mala odstúpiť. „Mala by rokovať, aby sme vedeli upraviť návrhy tak, aby boli priechodné naprieč celou koalíciou,“ povedal Kollár. Tvrdí, že Kolíková dosť s koaličnými partnermi nediskutovala. „Keď jej dáme set pripomienok a ona povie, že s nimi nesúhlasí a nerešpektuje ich, neznamená to, že rokovala,“ podotkol Kollár.

Podľa neho teraz dostala „jasné ponaučenie, že takto sa nemôže správať k svojim koaličným partnerom“. Kollár priznal, že koaliční poslanci chceli hovoriť s Kolíkovou pred štvrtkovým hlasovaním. „Čakali sme ju, ale neprišla,“ dodal.

Na výčitku, že „počúva hlas ulice“, Kollár povedal, že počúval hlas odbornej verejnosti. „Hovoril som s predsedami krajských súdov, s predsedami okresných súdov, to nie je hlas ulice,“ podotkol. Podľa neho nie je súdna mapa dobre pripravená.

„Neviete si ani predstaviť, ako sa na niekoľko rokov zadrhnú súdy, keď sa budú presúvať a premiešavať súdy. To je môj názor, názor sudcov, ktorých sa to týka,“ vyhlásil Kollár. S istou nadsádzkou dodal, že ani Kolíková nemá dosť skúseností, lebo „nikdy nebola sudkyňou“. „Rešpektujem jej odbornosť, jej skúsenosti, ale poďme rokovať,“ vyzval ju.

Sme rodina nesúhlasí, aby v rámci reorganizácie súdov bol do Trnavy presťahovaný odvolací krajský súd pre Bratislavu, rovnako aj s presťahovaním košického krajského súdu do Prešova.

„Podporujeme reformu, ale reforma je len v správnych súdoch, to podporíme. Ale to mala mať pani ministerka už hotové, o tom sme mali rokovať v parlamente, lebo to je míľnik viazaný na plán obnovy,“ dodal predseda hnutia Sme rodina.