Minieme dve miliardy na obrnenú techniku. Vyzbroja nás Česi, Nemci s Maďarmi či Švédi?

Kto získa takmer dvojmiliardový vojenský kontrakt? Slovensko plánuje minúť až 1,739 miliardy eur za pásové obrnené transportéry. Kto ich dodá, by sa malo rozhodnúť už v júni. Favoritom by mohli byť vozidlá zo Švédska. Navyše ďalších 332,2 milióna eur má ísť aj na kolesové transportéry.

„Roky zanedbávaná modernizácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky je o krok bližšie k plneniu našich záväzkov,“ pochválil sa 1. februára minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Informoval pritom, že rezort obrany eviduje štyri ponuky na predaj 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV). Predložili ich Maďarsko, Švédsko, Poľsko a Španielsko. Konkrétnosti ponúk ale ministerstvo zatiaľ nezverejnilo.

Ešte pred pásovými transportérmi Slovensko nakúpi aj 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8×8 (BOV8×8)a pozhruba polstoročí tak za 2,071 miliardy eur pozemné sily obmenia veľkú časť svojej ťažkej vozovej techniky. „Tieto dva modernizačné projekty vytvoria kostru ťažkej mechanizovanej brigády ako nášho najdôležitejšieho cieľa spôsobilostí v rámci NATO,“ zdôrazňuje ministerstvo obrany.

Výsledkom akvizície pre pozemné sily by mala byť moderná bojová technika pre celkovo päť práporov. „Vozidlá nutne potrebujeme, aby sme si plnili naše záväzky voči NATO, teda voči občanom tejto krajiny, a boli pripravení na krízové situácie,“ vysvetlil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Súčasná technika pozemných síl je totiž technologicky a morálne zastaraná a údržba náročná.

„V čase dodania nových vozidiel bude časť bojových vozidiel pechoty oslavovať 50 rokov. Problémom však nie je iba fyzický vek. Pre bojovú techniku sú kľúčové tri parametre, a to palebná sila, balistická ochrana a pohyblivosť. So súčasnou technikou už spĺňame len pohyblivosť, pretože čo sa týka palebnej sily, použitia modernej munície a účinku na cieľ, nenapĺňame štandardy ani v rámci Severoatlantickej aliancie,“ vysvetlil ešte na konci septembra pri začatí tendrov veliteľ Pozemných síl OS SR Ivan Pach.

Rezort obrany odovzdal ešte 30. septembra 2021 požiadavky na prihlásenie do súťaže až 33 krajinám. „Súťaž na novú techniku pre pozemné sily sa rozbieha vynikajúco,“ ohlásil vlani 2. novembra minister Naď. „K 31. októbru sme už dostali vyjadrenie od ôsmich krajín, ktoré vyrábajú pásovú techniku a rovnako od ôsmich krajín vyrábajúcich kolesovú techniku, že majú záujem zapojiť sa do súťaže a v najbližších týždňoch pošlú svoje oficiálne ponuky. Tomuto hovorím realita a transparentná súťaž. Nech vyhrá naj-lepší!“ pochválil sa Naď.

Rezort obrany navyše doplnil, že eviduje aj ďalšie nezáväzné vyjadrenia krajín so záujmom o zapojenie sa do súťaže. Pri osemkolesových transportéroch ministerstvo prijímalo ponuky do konca roka 2021, pri pásovej technike konca januára 2022.

Výber nakoniec neveľký

Nakoniec ale záujem nebol až taký veľký. Svoje oficiálne ponuky poslalo dokopy len osem krajín. O dodanie osemkolesových transportérov prejavilo záujem Česko, Fínsko, Rumunsko, Španielsko a USA, pričom niektoré z krajín dodali viacero technických riešení. V projekte pásových bojových obrnených vozidiel zas v stanovenom termíne predložilo ponuky Maďarsko, Švédsko, Poľsko a Španielsko.

Ponuky bude ministerstvo vyhodnocovať z pohľadu štyroch kritérií. Samotná cena bude predstavovať 35 percent z hodnotenia, technické špecifikácie 30 percent a logistická podpora, teda kalkulácia životného cyklu techniky, bude mať pri vyhodnocovaní ponúk váhu 10 percent. Zapojenie domáceho zbrojárskeho priemyslu má tvoriť 25 percent hodnotenia.

„Zapojenie domáceho priemyslu by malo byť minimálne 40 percent z celkovej ceny akvizície, čo je pre nás veľmi dôležité. Naším cieľom je, aby vo výsledku išlo o reálnu a dlhodobú pomoc priemyslu a slovenským firmám,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer.

Na jar bude prebiehať proces preselekcie. Na základe vyhod-notenia kritérií rezort vytvorí zoznam troch najlepších záujemcov v každej kategórii. Potom budú vozidlá otestované v domácich vojenských podmienkach a rezort obrany následne pripraví odporúčanie vláde. Už v marci by ministerstvo chcelo predložiť vláde na schválenie projekt osemkolesových transportérov a do konca júna aj pásové bojové vozidlá.

Predpokladaná cena 152 kusov pásovej techniky je 1,739 miliardy eur s DPH, v prípade 76 kusov bojových obrnených vozidiel rezort predpokladá cenu vo výške 332 miliónov eur. Finálna suma však vyplynie až z medzinárodnej súťaže. Obstaranie techniky bude realizované formou medzivládnej spolupráce tzv. projektom vláda – vláda (Government–to–Government – G2G). Prvé kusy nových vozidiel by mohli byť dodané začiatkom roku 2024.

V súťaži o osemkolesové transportéry by mohlo zabodovať aj Česko. Skupina zbrojára Michala Strnada Czechoslovak Group by mohla uspieť so svojím vozidlom Pandur 2. Spoločnosť avizuje možnosť presunúť na Slovensko výrobu podvozkov a časom aj celých vozidiel pre silové zložky.

V lete oznámila, že v Trenčíne plánuje vyrábať podvozky na svoje známe nákladné vozidlá Tatra, čím si zvyšuje šance aj na uspokojenie potreby zapojenia domáceho zbrojárskeho priemyslu.

Spoluprácu s Českou republikou pri dodávkach vojenskej techniky dlhodobo propaguje aj minister Naď. „Som podporovateľom intenzívnej spolupráce našich krajín, o to viac, ak sa táto spolupráca týka obrany a bezpečnosti,“ potvrdil Naď po októbrovej prezentácii českých firiem obranného a bezpečnostného priemyslu v Bratislave.

Zdôraznil však tiež, že základom spolupráce je najmä vzájomná výhodnosť. „Nad rámec kultúrnej blízkosti a dobrých vzťahov sú vždy rozhodujúcimi faktormi kvalita techniky, cenová ponuka a predovšetkým podmienka zapojenia nášho domáceho priemyslu,“ uviedol minister. Zároveň opakovane pripomenul aj potrebu obojstrannosti dodávok vojenskej techniky. Posťažoval sa totiž aj na to, že Česi napríklad nevyužili dobrú šancu na obstaranie slovenských húfnic Zuzana 2.

Uspeje Česko?

Väčší balík peňazí, a teda aj tvrdší konkurenčný boj možno očakávať v tendri na pásové transportéry. V tomto projekte majú najväčšiu šancu Nemci s vozidlom Lynx KF41 od spoločnosti Rheinmetall (prihlásená maďarskou vládou), vozidlo Ascod rakúskej zbrojovky Steyr a španielskej firma Santa Bárbara Sistemas vyrábané spo- ločnosťou General Dynamics (GDELS) a Švédi s vozidlom CV90 od spoločnosti BAE Systems. Všetci traja výrobcovia už vlani na jar svoje vozidlá ministerstvu obrany aj predviedli vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave na Záhorí.

Aj keď bude všetko závisieť aj do konkrétnych ponúk, ktoré jednotlivé zbrojárske spoločnosti aj ich domáce krajiny predložili, nejaké preferencie či odhady možno vyčítať aj nepriamo. Jednoznačne najväčšie skúsenosti majú švédske transportéry CV90, ktorých už bolo vyrobených viac ako 1 300.

Okrem Švédska ich používa aj Nórsko, Fínsko, Švajčiarsko, Dánsko, Holandsko a Estónsko. Tri z týchto krajín so svojimi transportérmi roky pôsobili aj v Afganistane či v africkej Libérii. Možnú vážnosť záujmu podporuje aj nedávne stretnutie ministra Naďa s predstaviteľmi Švédska. Ten sa 11. januára stretol s veľvyslankyňou Švédskeho kráľovstva Annike Markovic, ktorej predstavoval práve prebiehajúce modernizačné projekty, možnosti podpory obranného priemyslu a medzinárodnej spolupráce podnikov. Rokovanie pritom Naď nazval prípravou na plánovanú cestu do Švédska, kam ho pozval švédsky minister obrany Peter Hultqvist.

Silnú pozíciu Švédska podporujú aj neveľké skúsenosti vozidiel ich konkurencie. Na rakúsko–španielskej platforme Ascod v súčasnosti funguje 112 vozidiel Ulan v Rakúsku a 261 vozidiel pod názvom Pizarro a vôbec prvým používateľom vozidla Lynx od Rheinmetallu by malo byť Maďarsko. To pritom podpísalo zmluvu na 218 vozidiel len v auguste 2020. Rheinmetall preto momentálne stavia v maďarskom meste Zalaegerszeg aj nové výrobné centrum.

Výroba na východnom Slovensku

Všetci traja výrobcovia tiež deklarujú pripravenosť na spoluprácu so slovenským obranným priemyslom. Švédska BAE Systems odkazuje na už niekoľ- koročnú spoluprácu s dubnickou štátnou spoločnosťou Konštrukta Defence a aj spoločnosť GDELS vyjadrila presvedčenie, že v prípade potreby bude schopná požiadavku zapojenia slovenského obranného priemyslu naplniť.

Aktívne sa do nadväzovania spolupráce so slovenským obranným priemyslom pustila spoločnosť Rheinmetall z nemeckého Düsseldorfu. Ešte vlani 31. augusta podpísala memorandum o spolupráci s výrobcom rýpadiel s CSM Industry z Tisovca. Teraz svoje priemyselné partnerstvá na Slovensku ešte rozširuje.

V uplynulých mesiacoch nadviazala spoluprácu s Elektrotechnickým výskumným a projektovým ústavom (EVPÚ), so skupinou DMD group z Dubnice Nad Váhom či so spoločnosťou Neways so sídlom v Novej Dubnici. Tieto spoločnosti majú byť dodávateľmi kľúčových komponentov do vojenských vozidiel Rheinmetallu. Rheinmetall deklaruje, že so spoločnosťou Neways už dokonca uzatvoril zmluvu na 1,8 milióna eur na dodávku elektronických zariadení CAN Bus a program spolupráce so slovenským priemyslom nemecký koncern ďalej rozširuje napríklad o spoločnosti Aliter či Matador.

„V prípade úspechu bojového vozidla Lynx KF41 v prebiehajúcom tendri slovenského ministerstva obrany plánuje Rheinmetall sústrediť svoje investície do výstavby úplne nového výrobného závodu na východnom Slovensku,“ informovala spoločnosť Rheinmetall vo štvrtok 10. februára.

„Spoločné bojové vozidlo by bolo impulzom pre rozšírenie partnerstva armád Slovenska a Maďarska v oblastiach výcviku aj samotných misií. Ďalším benefitom je možnosť rýchleho zásobovania medzi krajinami, čo je nielen v kontexte aktuálnej bezpečnostnej situácie významnou strategickou výhodou,“ vysvetľuje Oliver Mittelsdorf, viceprezident spoločnosti Rheinmetall pre predaj.