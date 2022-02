Lipšic: Podpálenie auta vyšetrovateľky? Boli to len chlapské reči. Ako na chate s Ficom

SIS podľa neho monitorovala trestné stíhania preto, aby pomohla konkrétnym podozrivým a obvineným osobám. Odpočúvania z poľovníckej chaty podľa neho dokazujú, že obvinení vyšetrovatelia NAKA nemanipulovali vyšetrovania toxických káuz.

Pred rokom bol obvinený šéf SIS Vladimír Pčolinský, v máji ste aj vy boli na stretnutí najvyšších predstaviteľov štátu na pôde SIS. Vyvrcholilo to vzatím štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry do väzby vlani na jeseň. Vyšetrovateľ policajnej inšpekcie ich obvinil z marenia spravodlivosti a manipulovania vyšetrovaní. Krajský súd povedal, že väzba je nedôvodná a spochybnil aj obvinenie. Pred pár dňami Generálna prokuratúra čiastočne potvrdila obvinenia práve týchto vyšetrovateľov. Vy ste ich, naopak, podporovali, postavili ste sa za nich. Prekvapilo vás to, že rozhodnutie Generálnej prokuratúry je istým spôsobom v rozpore s krajským súdom?

Neprekvapilo ma rozhodnutie Generálnej prokuratúry. Nie je to štandardná situácia, keď v jednej a tej istej veci prokuratúra nerešpektuje rozhodnutie súdu. Nielen Krajský súd v Bratislave, aj Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd povedali vo veci Očistec, že podozrenia voči inšpekčnému antitímu boli relevantné a neboli vymyslené. Vrátil by som sa niekoľko rokov dozadu, keď špeciálna prokuratúra stíhala klasické „hrubokrké“ zločinecké skupiny. Aj vtedy boli častokrát obvinenia z manipulácie dôkazov, navádzania a podobne. Mám nedávne dovolacie rozhodnutie Najvyššieho súdu v kauze Robert Okoličány a spol, kde súd sumarizoval dovolacie dôvody bosa zločineckej skupiny. Argumentoval – a teraz citujem – že je nevinný, trestné stíhanie je vykonštruované a zmanipulované, predseda senátu bol dosadený a slúžiaci JUDr. Lipšicovi, svedok bol účelovým kajúcnikom, svedkovia boli navádzaní na krivé výpovede. Toto zločinecké skupiny robili odjakživa, bralo sa to však iba ako taktika obhajoby. Dnes to robia zločinecké skupiny tiež, ale teraz sú to bielogolierové skupiny. A zrazu vzniká antitím, vznikajú legendy a angažuje sa do toho SIS. Nie som si istý, že úlohou podľa zákona oSIS je monitorovať integritu trestných stíhaní. To nie je kompetencia SIS.

Prečo to SIS robila?

Myslím si, že chceli pomôcť konkrétnym podozrivým a obvineným osobám.

Politikom?

To nechcem komentovať. Ale konkrétnym podozrivým a obvineným osobám, keď už sa vedelo, kam môžu tie jednotlivé trestné stíhania viesť.

Dnes veríte SIS?

SIS je dôležitá inštitúcia a my máme záujem na korektných vzťahoch. Častokrát SIS deklaruje súčinnosť v mnohých veciach, ale realita z našej skúsenosti je odlišná. Napríklad keď žiadame o zbavenie mlčanlivosti konkrétnych ľudí, aj v kauze Gorila. Tá súčinnosť verbálne deklarovaná je, ale v realite má ďaleko od ideálu.

Ľudia majú pocit, že vyšetrovatelia sú doslova rozdelení v názore, kto má pravdu: tím na NAKA alebo tím na inšpekcii. Stojíte si za svojou obranou obvinených vyšetrovateľov NA­KA?

Áno, stojím si za tým. Myslím si, že cieľom a účelom antikampane, ktorá sa začala minulý rok zriadením antitímu, bolo, aby vznikol chaos, aby v princípe nikto nevedel, kto je dobrý a kto je zlý. Hlavný cieľ nebol ten, aby verejnosť bola zrazu presvedčená, že obvinení v závažných kauzách sú nevinní. Ale stačí zrnko podozrenia. Keď sme mali možnosť registrovať diskusie na poľovníckej chate, tam sa nikto netváril, že sa ide zastávať nevinných ľudí. Tam riešili, ako im pomôcť, aby nerozprávali ďalej. Akým spôsobom upokojiť Mariana Kočnera, aby nerozprával ďalej, ako upokojiť bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku, aby nerozprával ďalej. Na tej chate nikto nerozprával o politických väzňoch. Tam sa robila stratégia – a zjavne s informáciami z inšpekčného antitímu a možno aj odinakiaľ -, ako zbrzdiť, spomaliť alebo zablokovať vyšetrovania smerujúce na najvyššie miesta.

Generálna prokuratúra v zdôvodnení rozhodnutia o stíhaní vyšetrovateľov použila aj citácie z odpočúvaní. Sú tam aj nepekné veci, ako napríklad možný útok na šéfku antitímu. S tým nemáte problém?