Drucker spojenie s Hlinom oficiálne potvrdil

Členom predsedníctva sa stal Radoslav Baťo, ktorý má byť zodpovedný za program strany, a tiež ekonóm a bývalý splnomocnenec vlády Anton Marcinčin so starostom mestskej časti Bratislava-Lamač Lukášom Baňackým. Informoval o tom predseda strany Tomáš Drucker na nedeľňajšej tlačovej konferencii.

„Snem potvrdil významné personálne posilnenie našej strany, aj sme oficiálne schválili zmenu názvu Dobrá voľba a Umiernení, aby sme potvrdili ambíciu zastupovať stredo-pravých voličov,“ povedal Drucker. Do politiky chce jeho strana vrátiť normálnosť, cieľ vidí v zlepšení Slovenska.

Hlina ocenil spojenie strán a jeho potvrdenie na sneme, hovorí o výzve. Verí, že na Slovensku bude dopyt po stredo-pravej politike. „Normálnej, umiernenej, prediktívnej, predvídateľnej, takej európskej, takej, na ktorú sa dá spoľahnúť. Takú chceme, takú budeme robiť,“ dodal.

Drucker zdôraznil, že najväčším politickým rizikom do budúcnosti je, že súčasnú vládu chaosu nahradí „čierna budúcnosť“, teda vláda Smeru-SD, Hlasu-SD a fašistov. „Povinnosťou každého politika je zabrániť takémuto scenáru,“ vyhlásil. Za hlavný cieľ strany označil vytvorenie alternatívy voči „bláznivej vláde“ a „nebezpečnej opozícii“. Vyzval ku spolupráci ďalšie politické strany s podobným zameraním.

Na margo referenda o predčasných voľbách Drucker dodal, že napriek nesúhlasu so súčasnou vládou to nepovažuje za systematické a dobré. Poukázal aj na potrebu prijímať ťažké reformy, ktoré sa nie vždy musia páčiť ľuďom a v prípade umožnenia takéhoto referenda by do toho podľa neho nikto nešiel.

Zároveň apeloval na rekonštrukciu súčasnej vlády. Okrem iného kritizoval spory v nej pri zásadných reformách, či neochotu odvolať niektorých ministrov. Hovorí o potrebe odchodu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO).