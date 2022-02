SIS reaguje na Lipšica. Tajní hovoria o populizme a zavádzaní

Na sociálnej sieti SIS uvádza, že „došlo k nárastu verejne medializovaných útokov zo strany niektorých predstaviteľov Úradu špeciálnej prokuratúry a tiež niektorých politických predstaviteľov na Slovenskú informačnú službu v podobe uvádzania nepravdivých a žiaľ niektorými médiami populistickou formou verejnosti podsúvaných informácií o údajnej nespolupráci pri vyšetrovaní tzv. kauzy Gorila.“

Tajní majú zrejme na mysli špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý 15. februára „oslávil“ prvý rok vo funkcii a viacerým médiám poskytol rozhovory.

Pre Pravdu Lipšic povedal: „SIS je dôležitá inštitúcia a my máme záujem na korektných vzťahoch. Častokrát SIS deklaruje súčinnosť v mnohých veciach, ale realita z našej skúsenosti je odlišná. Napríklad keď žiadame o zbavenie mlčanlivosti konkrétnych ľudí, aj v kauze Gorila. Tá súčinnosť verbálne deklarovaná je, ale v realite má ďaleko od ideálu.“

Čítajte viac Lipšic: Podpálenie auta vyšetrovateľky? Boli to len chlapské reči. Ako na chate s Ficom

Ďalej SIS reaguje na vyjadrenia, ktoré sa týkajú stíhania vyšetrovateľov NAKA. „Taktiež dochádza k mediálnym útokom na Slovenskú informačnú službu v súvislosti s trestnými konaniami vedenými proti niektorým príslušníkom Policajného zboru. Ide najmä o klamlivé informácie o monitorovaní integrity trestných konaní Slovenskou informačnou službou. Sledovať integritu trestných konaní je úlohou dozorujúceho prokurátora. Slovenská informačná služba v rámci plnenia spravodajských úloh podľa zákona o SIS získala informácie, ktoré zakladali podozrenia z manipulácie trestných konaní. Tieto informácie odstúpila zákonným príjemcom, vrátane orgánov činných v trestnom konaní, aby ich v rámci svojej riadiacej, kontrolnej alebo vyšetrovacej právomoci preverili,“ konštatujú tajní na sociálnej sieti.

SIS sa teda ohradzuje voči vyjadreniam už nielen Lipšica, ale aj koaličných politikov. V parlamente sa totiž v piatok začala mimoriadna schôdza, na ktorej sa opozícia snaží vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO). Najmä líder strany Smer Robert Fico a bývalý minister vnútra Robert Kaliňák argumentujú legálnymi odposluchmi vyšetrovateľov NAKA. Podľa nich sa vyšetrovatelia NAKA rozprávali o šéfke tímu Oblúk z policajnej inšpekcie, že „jej treba zapáliť auto“. Z ďalších rozhovorov vyplýva akési súťaženie medzi vyšetrovateľmi NAKA a inšpekciou. Najmä však, podľa rozhovorov mal o tomto všetkom vedieť aj minister vnútra, aj špeciálny prokurátor.

VIDEO: Mária Hlucháňová debatuje s Danielom Lipšicom v relácii Ide o Pravdu. 16.2.2022

„Myslím si, že cieľom a účelom antikampane, ktorá sa začala minulý rok zriadením antitímu (vyšetrovací tím Oblúk – pozn. red.), bolo, aby vznikol chaos, aby v princípe nikto nevedel, kto je dobrý a kto je zlý,“ povedal Lipšic v relácii Ide o pravdu.

Má však problém s vyjadreniami vyšetrovateľov. „Považujem takéto možno chlapské reči za neprijateľné. Ak by naozaj chceli niekomu podpáliť auto, tak by museli mať vznesené obvinenie pre prípravu zločinu poškodzovania cudzej veci. To sa nestalo a v princípe k žiadnemu skutku neprišlo. Podobné ‚silácke‘ reči o potrebe niekoho fyzicky odstrániť sme počuli aj na poľovníckej chate, kde sa stretávali politici, advokáti a oligarchovia. Náš štandard však musí byť vyšší a ja takéto reči nemám rád,“ povedal Lipšic.

Podľa neho vyšetrovací tím Oblúk „vznikol na základe informácií, ktoré posunula SIS o údajných manipuláciách trestných stíhaní“.

„Aj z prepisov odposluchov je pritom zrejmé, že k žiadnym manipuláciám neprišlo,“ dodal s tým, ž e"celá legenda o manipulovaní trestných stíhaní je tak vyskladaná len z účelových spravodajských informácií a politických tlačových konferencií".

SIS však hovorí o jej cielenej diskreditácii. „Avšak ubezpečuje verejnosť, že všetky svoje úlohy plnila a plní vždy v súlade so zákonom, a to za účelom ochrany demokratického ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu,“ dodala informačná služba na sociálnej sieti.

VIDEO: Hosťom relácie Ide o pravdu bol 21. 12. 2021 šéf SIS Michal Aláč.