Kuciakovci: Ranu z Jankovej smrti nezahojí ani čas

So stratou milovaného syna sa Jozef a Jana Kuciakovci nikdy nezmieria. Od vraždy novinára Jána Kuciaka prešli už štyri roky, no bolesť jeho rodičov je stále obrovská.

„Kto to nezažil, ťažko pochopí, ale pre nás to je a bude stále čerstvé. Čas tú ranu nevylieči. Naše pocity sú rovnaké, ako boli pred štyrmi rokmi, keď sme o Janka prišli,“ hovorí otec nebohého novinára. „Stále to bolí,“ poznamenal a jeho manželka súhlasne prikývla.

VIDEO: Štyri roky od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

S Kuciakovcami sme sa stretli na cintoríne v Štiavniku, kde je ich syn pochovaný. Chodia tam denne. Spoločne sme teda zapálili sviečku na jeho hrobe. Okrem kahancov na ňom vidieť množstvo anjelikov a dve tabuľky. Jedna z nich hlása meno nebohého novinára a tá druhá stručne približuje, ako umrel.

„Ján bol zavraždený vo februári 2018 spolu so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou. Motív vraždy mal súvisieť s jeho novinárskou, investigatívnou činnosťou,“ znie krátky text. Nad ním je symbolicky umiestnené kovové pero.

„Tých anjelikov mu sem nosia aj úplne cudzí ľudia. Netušíme, kto všetko sa tu zvykne zastaviť, no občas pri hrobe na niekoho natrafíme,“ vraví so smutným úsmevom pani Janka. Jej manžel to potvrdzuje. „Raz sme tu stretli skupinu stredoškolákov z Detvy. Prišiel ich sem, aj s pedagógom, plný autobus. Zastavili sa tu cestou z nejakého výletu. Tak sme s nimi prehodili pár slov,“ povedal.

Počas takýchto náhodných „návštev“ sa k nim dostáva množstvo povzbudzujúcich reakcií. „Väčšinou je to o tom, že im je to ľúto a sú s nami,“ vysvetlil.

Novinárov hrob zdobí aj soška svätca Antona Paduánskeho. Tú tam doniesli rodičia Kuciakovci z cesty v Padove. „Na tamojšej univerzite Jankovi udelili cenu za prínos v boji za ochranu ľudských práv. Jedna študentka z Kanady o ňom písala aj nejakú prácu. Pozvali nás tam. Z trojdňového pobytu sme chceli Jankovi niečo doniesť. Voľba padla na sošku, ktorá nás zaujala v bazilike, kde sú uložené pozostatky tohto svätca,“ objasnili.

Kuciakovci momentálne čakajú na pojednávanie v kauze vraždy mladých snúbencov, na ktorom bude Špecializovaný trestný súd opäť rozhodovať o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. Spod obžaloby ich pôvodne oslobodili, no Najvyšší súd vlani vrátil prípad tomu prvostupňovému. Termín je vytýčený na 28. februára, pokračovať má koncom marca.

„Na prvé pojednávanie určite pôjdeme. Pri tých ďalších záleží na tom, keďže to spojili s prípadom plánovanej vraždy prokurátorov, ako to bude prebiehať. Dostavíme sa len na to, čo sa bude týkať Janka. Zrejme pôjde o zdĺhavejší proces,“ mienia manželia. Spojenie týchto dvoch vecí je však podľa nich logické.

„Vykonávatelia sú odsúdení a keďže mali tých objednávok viac, dali to dokopy. Je tak tiež nádej, že sa to aj urýchli, lebo novoobvinení, v tých ďalších objednávkach vrážd, sú niektorí väzobne stíhaní. Tým sa to možno posúri, aby sa stihol nejaký ten proces,“ pokračoval Jozef Kuciak. „Neviem presne, ako je to teraz s tými časovými kvótami,“ podotkol. Chápe vraj aj to, že súdy sú v súčasnosti preťažené. Ako dlho to celé potrvá, odhadnúť nevie. „Zrejme sa to ale bude vliecť. Najmä teraz, keď sa spochybňuje úplne všetko a každý,“ poznamenal.

V prípade novinára a jeho snúbenice bude znova rozhodovať senát Ruženy Sabovej. V ňom však došlo k jednej zmene – k prísediacemu Rastislavovi Stierankovi pribudne Pamela Záleská, ktorá nahradí pôvodného člena senátu Milana Cisárika. Ten svoje vylúčenie zdôvodnil tým, že sa ako prokurátor zúčastnil na výsluchu obvinenej Zsuzsovej v prípravnom konaní v roku 2020.

„Až taká veľká zmena by to nemala byť. Chceme ale veriť, že už sa to definitívne uzavrie,“ zhodli sa manželia. Vzápätí sme si opäť zaspomínali na ich syna. Aktuálnu celospoločenskú situáciu by podľa nich vnímal ako každý normálne zmýšľajúci človek.

„Čiastočne by nechápal, čo sa vlastne deje. Na druhej strane by bol znechutený tým, aký je u nás vzťah ku korupcii. Teraz to vyzerá tak, akoby išlo o bežnú záležitosť. Je to o štádiu, že každý berie a každý dáva. Bez výnimky. Je to smutné, ale tak to vyznieva,“ doplnili Kuciakovci.