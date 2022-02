Nemocnicu Bory štát od Penty nekúpi, ale môže ju spolufinancovať

Ak by štát začal dnes stavať legendárnu nemocnicu Rázsochy, nedokončil by ju podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) skôr ako o tri roky. Pritom projekt veľkej koncovej nemocnice Rázsochy oslávi už svoje 35. narodeniny.

Nemocnica Bory finančnej skupiny Penta plánuje spustiť svoju prevádzku v marci 2023. Predobjednáva pacientov a zazmluvňuje personál. Stavať pritom začala v roku 2019. Štát nemá dokončenú ani architektonickú súťaž, ako by Rázsochy mali vyzerať.

Hoci minister Lengvarský opakovane odmietol špekulácie, že by štát súkromnú nemocnicu odkúpil, dohady na spolufinancovaní projektu nevyvrátil. Nemocničná sieť Svet zdravia má pod záštitou Penty pripravený projekt prípadného ‚zdvojenia‘ nemocnice. „Dokážeme na pozemku postaviť kópiu nemocnice, prepojiť ich a tým vyriešiť problém nedostatočnej kapacity,“ spresňuje investičný riaditeľ Penta Investments Václav Jirků. Bory majú mať kapacitu 408 lôžok, koncová univerzitná nemocnica ich potrebuje najmenej tisíc.

Návratnosť súkromného projektu by mala byť 20 rokov. Podľa Jirka nejde o investíciu, ako skôr o strategický krok pre Svet zdravia. Investičný riaditeľ hovorí, že nemá obavy zo situácie, keď štát dokončí Rázschy. Aj premiér Eduard Heger (OĽaNO), aj Lengvarský opakujú, že táto nemocnica raz bude stáť. Veď je to aj v programovom vyhlásení vlády. Z Borov na Rázsochy je to autom osem minút.

Lopta je na strane štátu

Bory nie sú jediným nemocničným projektom, ktorý má Penta v rukáve. Martin Hrežo, generálny riaditeľ Penta Hospitals International, tvrdí, že sú „pripravení budovať ďalšie nemocnice za podpory plánu obnovy“.

Z Plánu obnovy a odolnosti je na nemocnice po celom Slovensku alokovaných 950 miliónov eur. Celková investícia do Borov predstavuje 240 miliónov eur.

Do budúceho roka potrebujú obsadiť 1 400 pracovných miest, vyše tisíc z nich sú pozície pre zdravotníkov. „Sústreďujeme sa na obsadenie kľúčových pozícií klinických lídrov,“ spresňuje Hrežo. Posúvanie sa medicínskeho personálu je podľa neho prirodzené a nevyhnutné. Minister Lengvarský má obavy, že do súkromného zariadenia odídu najmä sestry, ktorých je už dnes nedostatok. Penta im z bratislavských nemocníc ponúka najlepšie platy. Dokonca aj dotované bývanie v ubytovni vedľa nemocnice.

Svet zdravia aktuálne prevádzkuje na Slovensku 17 nemocníc a 13 polikliník. „Pripravujeme ďalšie tri projekty, ktoré chceme v regiónoch postaviť,“ spresnil investičný riaditeľ Jirku. Nemocnice by mali podľa neho vyrásť v Humennom, Rimavskej Sobote a v Spišskej Novej Vsi.

Stavanie nových nemocníc, hoci aj súkromných, si však vyžaduje diskusiu so štátom o mape siete nemocníc na Slovensku. „Na dialóg potrebujete dve strany, my sme tomu otvorení,“ tvrdí Jirků.

Rezort zdravotníctva je na informácie ohľadom spolufinancovania Borov či výstavby Rázsoch skúpy. Heger začiatkom februára vyhlásil, že o výstavbe by sa malo rozhodnúť do konca marca.

Ak by ale štát chcel nemocnicu Rázsochy financovať z plánu obnovy, musel by ju dostavať do roku 2026. Dovtedy sú naplánované míľniky, na ktoré sú nadviazané financie z plánu obnovy.

Minister Lengvarský už viackrát upozorňoval, že procesy verejného obstarávania sú pre štát náročnejšie ako pre súkromného developera. Navyše štát s výstavbou nových nemocníc veľa skúseností nemá. Napríklad najmladšia budova Univerzitnej nemocnice Bratislava na Antolskej ulici bola postavená v 80. rokoch minulého storočia.