Krúpa: Po pandémii vojna. Zvládnuť musíme hrozby zvonka, aj opozíciu

„Je to farba ukrajinskej vlajky a je to na znak solidarity s dianím na Ukrajine,“ vysvetlila šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Podľa nej „ide o bezprecentné konanie Rusov voči Ukrajine a porušenie medzinárodných zmlúv“.

To si myslí aj predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO). „Rusko porušuje medzinárodné právo, čo podčiarkuje aj jednostranné uznanie separatistických regiónov Luhansko a Donecko. Už ich názov kopíruje naratív za Sovietskeho zväzu, teda za boľševika. Osobne si myslím, že nás čakajú ťažké časy.“

VIDEO: Vláda dostala do vienka pandémiu a teraz vojnu, tvrdí poslanec Krúpa.

Krúpa povedal, že v utorok bol na krízovom štábe ministerstva obrany. „Situácia je veľmi vážna. Pre nás z toho vyplýva niekoľko hrozieb. Prvá je migračná vlna, ktorá by mohla nastať. Musíme byť na to dostatočne pripravení. Uvidíme, či to budeme zvládať sami alebo budeme potrebovať medzinárodnú pomoc. Druhá hrozba je ekonomická – stúpanie cien energití, surovín. To nás môže zásadne ekonomicky postihnúť. Ďalšia závažná hrozba je stúpajúca tendencia aktivít piatej kolóny, teda ruských trollov a agentov na Slovensku, ktorí burcujú našu spoločnosť. Videli sme to v prípade schvaľovania zmluvy s USA. Budeme tieto tendencie vidieť aj naďalej, v podstate pokus o nejaký rozvrat tejto krajiny,“ pokračoval Krúpa.

Čítajte viac ONLINE: Putin poslal do Donecka tanky, umožňuje mu to „zmluva o priateľstve“

Podľa neho „táto vláda dostala do vienka pandémiu a teraz dostane aj vojnu“. „Musíme sa s veľa vecami vysporiadavať. Máme veľkú časť opozície, ktorá sa vezie na vlne ruských dezinformácií a snaží sa rozvracať túto spoločnosť,“ tvrdí poslanec.

Dodal, že Slovensko už urobili určité kroky, ktorý sa týkajú humanitárnej pomoci Ukrajine. „Budú poskytnuté odmínovacie systémy Božena a ostatné bude záležať od požiadaviek Ukrajiny. Počul som niektoré požiadavky Ukrajiny na rokovaní Bezpečnostnej rady a vo viacerých im vieme pomôcť,“ hovorí Krúpa.

Upozorňuje, že vojnu si neželá ani Slovensko, ani medzinárodné spoločenstvo, dokonca ani Rusi. „Podľa posledných prieskumov si 43 percent Rusov vojnu neželá,“ podotýka. Hovorí však, že práve „na anektovanej časti ukrajinského územia hrozí, že bude priamy kontakt s ukrajinskými vojakmi na demarkačnej línii“.

VIDEO: Pčolinský je za sankcie voči Rusku. Ale musia mať hlavu a pätu.

Aj podľa predsedu poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského Rusko jednoznačne porušilo medzinárodné právo. „Slovenská republika neuznáva dve separatistické územia za nejaké zvrchované samostatné republiky. My naďalej hovoríme, že trváme na integrite a suverenite územia Ukrajiny,“ dodal Pčolinský.

Podľa neho sankcie majú význam, ak sa naozaj dodržiavajú. „Aké ekonomické sankcie, keď vidíme, že nemecké firmy bez problémov vo veľkom obchodujú s Rusmi a otvárajú si tam fabriky?“ položil otázku Pčolinský.

Preto varuje pred sankciami, ktoré zostanú len na papieri. „Buď robme sankcie, ktoré majú hlavu a pätu, alebo ich nerobme,“ vyhlásil.

VIDEO: Sankcie Putina neprinútili zmeniť názor, pripomína Kéry.

„To, čo sa stalo, že prezident Putin a Ruská federácia uznali nezávislosť Donecka a Luhanska, je v rozpore s medzinárodným právom,“ povedal poslanec opozičnej strany Smer Marián Kéry s tým, že medzinárodné právo by sa malo dodržiavať.

Pri tejto príležitosti však spomenul situáciu spojenú so vznikom Kosova. „Ani vznik Kosova nebol v súlade s dodržiavaním medzinárodného práva. Som veľmi rád, že Slovenská republika nikdy neuznala ani Kosovo, ani Krym. Ale štátom, ktoré nemali problém uznať Kosovo, sa ich postoj teraz vracia ako bumerang,“ myslí si Kéry.

Na deeskalovanie napätia podľa neho musia ustúpiť obe strany – aj Ukrajina, ale aj Rusko. Kéry nevidí veľký zmysel v sankciách, ktoré budú zrejme nasledovať tak zo strany Európskej únie, ako aj možno zo strany ďalších štátov.

„Minulosť nám ukazuje, že sankcie neprimäli režim Vladimíra Putina, aby zmenil na niektoré veci názor,“ podotýka poslanec Kéry.

VIDEO: Mier alebo sankcie. Na ťahu je Rusko, hovorí Kmec

Ako donútiť Rusko, aby si opäť sadlo za rokovací stôl? Podľa bývalého veľvyslanca v USA a poslanca Petra Kmeca (nez., Hlas) je jedinou cestou využitie mierových prostriedkov na pokračovanie rokovaní predovšetkým v rámci Normanského formátu.

„Je to jediná cesta, aby Slovensko dokázalo zachovať základný princíp územnej celistvosti. Je to pre nás životná otázka, aby sa tieto rokovania vrátili vrátili do formátu dodržiavania medzinárodného práva. Toto riešenie je jedinou cestou, ako donútiť Rusko sadnúť si za rokovací stôl,“ myslí si Kmec.

Hlas kroky Ruska považuje jednoznačne za porušenie medzinárodného práva. „Ďalším krokom je už len ďalšia eskalácia napätia a nová studená vojna. Odcudzujeme kroky Ruska, očakávame vyhlásenia našich partnerov ako USA, Nemecko, Francúzsko, pretože tento týždeň sa plánovali bilaterálne rokovania medzi USA a Ruskom. Boli avizované stretnutia či už na úrovni minsitrov zahraničných vecí alebo prezidentov,“ pokračoval Kmec.

Podľa neho treba v tejto chvíli počkať, či si „Rusko zvolí cestu rokovacieho formátu a vráti sa k mierovým krokom, ktoré by mohli viesť k vyriešeniu štatútu Donbasu, alebo ideme do eskalácia napätia, čo znamená silné radikálne sankcie proti Rusku“.