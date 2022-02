Slovensko odsudzuje vyslanie ruských ozbrojených síl na Ukrajinu. Prezidentka to označila za okupáciu

„Slovenská republika dnes nie je bezprostredne vojensky ohrozená. Keby však došlo k vojenskej eskalácii, na Slovensko by smerovali Ukrajinci, ktorí by utekali pred vojnou,“ povedala Čaputová s tým, že rada rokovala aj o takomto scenári ďalšieho vývoja u východných susedov.

„Keď sa Rusko vyhráža zbraňami, Slovensko stojí na správnej strane dejín. Sme v koalícii štátov, ktoré odsudzujú správanie Ruska a sú rozhodnuté urobiť všetko pre zachovanie mieru,“ nadviazal premiér Eduard Heger (OĽaNO). „Uznaním separatistických oblastí za nezávislé štáty a posilňovaním vojenskej prítomnosti na ukrajinských hraniciach sa vracajú do Európy príznaky vojny, ničenia a zabíjania,“ zdôraznil predseda vlády. Dodal, že Slovensko si musí splniť svoju domácu úlohu a „posilniť obranyschopnosť a modernizovať ozbrojené sily“.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) spresnil, že od utorkového rána zasadal krízový štáb jeho rezortu. Riešila sa otázka krokov, aby prípadné negatívne následky eskalácie situácie na Ukrajine „mali čo najmenší dopad na Slovensko“. Ide o prípadné emigračné vlny, ekonomických dosah, prípadne „ďalšie neželané faktory“.

Slovenskú hranicu s Ukrajinou v súčasnosti stráži Policajný zbor. „Máme jasné stanovené limity, koľko prípadných vojnových utečencov alebo migrantov bude prechádzať hranicu, podľa nich budeme navyšovať kapacity,“ vysvetlil Naď. Scenár však ráta aj s možnosťou, že počet migrantov môže byť vyšší. Policajtom by v tom prípade išli na pomoc vojaci, zvýšia sa kapacity záchytných miest.

Ako ďalej povedal Naď, Slovensko je členom NATO, preto „ak budeme cítiť ohrozenie východnej hranice, budeme prijímať opatrenia“. V súčasnosti je však podľa neho na hranici štandardná prevádzka. „Ale to sa môže rýchlo zmeniť,“ podotkol minister obrany s tým, že preto je Slovensko súčasťou aliancie, aby v prípade, ak by Rusko prekročilo ukrajinské hranice, mohli prísť na východnú hranicu aj vojaci spojencov. „Ak budeme cítiť ohrozenie východnej hranice, budeme prijímať opatrenia. Ale zatiaľ Rusko neprekročilo hranice v rámci Donecka a Luhanska,“ dodal Naď s tým, že prekročenie hraníc týchto samozvaných republík bude považované za červenú líniu.

Pripravené kapacity táborov, kde by mohli byť umiestnení prípadní utečenci, sú podľa neho v tejto chvíli dostačujúce. „Ak by neboli, potom budeme robiť opatrenia,“ priblížil minister a pripustil, že pri ochrane slovensko-ukrajinskej hranice by mohli pomôcť aj spojeneckí vojaci. Pripomenul, že už skôr rezort slovenskej diplomacie vyzval občanov SR, aby necestovali na územie Ukrajiny, resp. aby ani neuvažovali nad návštevou oblastí v Luhansku a Donecku. „Boli by sme radi, keby vo všeobecnosti zvážili svoje pôsobenie na Ukrajine. Zatiaľ ale situácie nie je taká, aby sme ich museli evakuovať,“ podotkol Naď.

Upozornil, že momentálne je „takmer 120 bojových práporových skupín Ruskej federácie rozmiestnených v Donecku a Luhansku, v okolí Ukrajiny, ďalšie práporové skupiny sú umiestnené na území Bieloruska“. Dodal, že viaceré sú v bojovom postavení. „Očakávajú priamy rozkaz na začiatok operácie. Dúfame, že nepríde,“ zdôraznil Naď.

Podľa neho Slovensko urobilo kroky, ktoré smerujú k zvýšeniu pripravenosti ozbrojených síl na prípadný negatívny vývoj. „Sme v procese zvýšenia bojovej pohotovosti, ale primárnym dôvodom je potenciálna migrácia, nie zvýšenie vojnovej hrozby,“ uviedol Naď.

