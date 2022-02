Poslanec Kmec v Ide o pravdu: Ak bude vojna, Slovensko bude patriť k porazeným

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Petra Kmeca v relácii Ide o pravdu.

Rozhodnutie ruského prezidenta Vladimíra Putina uznať nezávislosť separatistických republík na Donbase prinieslo negatívne reakcie aj na Slovensku. K slovám šéfa diplomacie Ivana Korčoka (nom. SaS) o hrubom porušení medzinárodného práva sa pridal aj nezaradený poslanec Peter Kmec (Hlas), bývalý veľvyslanec v USA.

„Krok Putina je iracionálny. Ukrajinu vyzýval k plneniu takzvaných Minských dohôd, a sám ich porušil,“ povedal v relácii Ide o pravdu. Samotný prejav ruského prezidenta zhodnotil ako mimoriadne nervózny a napätý.

Kmec si myslí, že ruská hlava štátu koná pod vplyvom vysokých vojenských predstaviteľov, ktorí dlhé roky súperili o pozície s vplyvnými oligarchami.

„Dnes rozhoduje generalita, v Kremli sa im hovorí siloviki,“ dodal.

Na rozdiel od Korčoka, ktorý považuje krok Putina za znemožnenie mierových rokovaní, Kmec má viac optimizmu.

„Nikto zatiaľ neodmietol rozhovory medzi Bidenom a Putinom, preto sa treba snažiť veci urovnať mierovou cestou. Ak nie, na rad prídu sankcie,“ doplnil bývalý veľvyslanec vo Washingtone.

Upozornil na nevyhnutnosť definovať národné záujmy Slovenska: „V prípade konfliktu budeme jednou z najviac porazených krajín. Pôjde o našu bezpečnosť, energetickú a migračnú otázku.“

Kmec vyzval k zjednoteniu koalície s opozíciou, lebo „princíp územnej celistvosti je životne dôležitý aj pre Slovensko.“ Situáciu prirovnal k zásadným rozhodnutiam, ako bol vstup do NATO či EÚ, ktoré vtedy podporovala celá politická reprezentácia. V prípade Ukrajiny spoločná cesta Kmecovi chýba: „Opozícia nemá dostatok informácií. Dôležité rozhodnutia by koalícia nemala robiť bez nás.“

V relácii poslanec Peter Kmec podčiarkol, že mimoparlamentná strana Hlas sa jednoznačne hlási k členstvu Slovenska v NATO a EÚ. Odmietol, že by v súvislosti s kritikou obrannej zmluvy s USA zmenil svoje postoje k NATO.

„Nie som hovorcom Kremľa, sú to nezmysly. Mám jasno v tom, kam Slovensko patrí,“ podčiarkol. Výzvy na útoky voči poslancom koalície, ktorí nedávno zmluvu v parlamente schválili, Kmec jednoznačne odmieta a odsudzuje. Na otázku, či by Hlas išiel do koalície s Uhríkom a Mazurekom (obaja nez., Republika) odpovedal jednoznačne: „Neviem si to predstaviť, sú to odídenci od ĽSNS a robia rovnakú politiku.“

Podporila by mimoparlamentná strana Hlas sankcie EÚ voči Rusku? Aký postoj by malo zaujať Slovensko v prípade pomoci Ukrajine? Súhlasil by Hlas s dodávkou zbraní pre Kyjev? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s poslancom Petrom Kmecom (nez.,Hlas), bývalým veľvyslancom v USA.