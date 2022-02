Štát chce za usmrtenie medveďom platiť viac. Šelma, ktorá zabíjala, stále žije

Historický útok medveďa prepíše sumy, akými štát smrť občana odškodní. Dušan Mydliar zahynul minulé leto po tom, čo na neho v Liptovskej Lúžnej nečakane zaútočil medveď. Do štyroch mesiacov od udalosti štát pozostalým vyplatil odškodné vo výške 22 700 eur.

„Je to dvadsaťnásobok priemernej mzdy, plus náklady na pohreb,“ priblížila manželka zosnulého Anna Mydliarová. Za život človeka je to podľa nej žalostne málo.

V utorok minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) vyhlásil, že ani podľa neho výpočet odškodného nie je správny. Tvrdí, že štátne tabuľky s odškodným neboli na historicky prvé usmrtenie človeka medveďom pripravené. V tomto prípade sa odškodné podľa Budaja riadia tabuľkami, ktoré sú sčasti v ministerstve zdravotníctva, sčasti na ministerstve životného prostredia a sčasti na ministerstve vnútra.

„Chcem navrhnúť kolegom, aby tieto rezorty spolu diskutovali a povedali si, či nie je načase spraviť v tom poriadok. Chcem, aby smrť človeka mala jasné, obhájiteľné a dôstojné odškodnenie, ak so smrťou súvisia povinnosti štátu,“ zdôraznil minister Budaj. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana pripomína, že úmrtia zapríčinené medveďom sú zriedkavé. V Česku podľa tabuliek vyplatia pozostalým 2 500 eur,“ spresnil Smatana.

To však nie je jediný problém, ktorý podľa Budaja tragický prípad odhalil. Všežravá šelma je stále nažive a hoci by ju zabiť chceli, nedokážu ju vystopovať. Podľa Budaja tomu zabránila polícia pri obhliadke miesta činu. Tvrdí, že Štátna ochrana prírody nemá problém vystopovať zviera, no polícia neumožnila ochrancom zavčasu odobrať DNA.

„Vzorky DNA, ktoré odobrala polícia, sú na stopovanie šelmy nepoužiteľné. Zo štyroch vzoriek, ktoré boli zabezpečené, len jedna dokazovala prítomnosť medveďa,“ cituje Budaj závery ochranárskeho vyšetrovacieho Tímu Medveď a dodáva, že tým sa útok medveďa nevyvracia.

Žiada preto, aby pri podobných prípadoch bol na mieste odborník z rezortu životného prostredia, pretože teraz, „nikto nevie, kde sa medveď nachádza“. Štatistika vedená Národným lesníckym centrom vo Zvolene ukazuje, že početnosť medveďa hnedého na Slovensku k 31. marcu 2020 bola na úrovni 2 760 kusov, pričom za posledných šesť rokov narástla o 1 504 jedincov.