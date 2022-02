Remišová sa v koalícii cíti silná aj so štyrmi poslancami

Kým parlament rieši odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), koalícia sa háda, či zostane rezort spravodlivosti SaS. Problém, ktorý koalícia odkladala od minulej jesene, ju začal dobiehať. Vnútrostranícke spory prerástli na koaličný problém vo chvíli, keď sa ministerka spravodlivosti Mária Kolíková spolu s časťou poslancov zdvihla a odišli zo strany Za ľudí. Ako platforma Za spravodlivé Slovensko sa presťahovali do poslaneckého klubu SaS a pod gesciu liberálov prešiel aj rezort spravodlivosti. Veronike Remišovej, ako predsedníčke strany Za ľudí, zostali v parlamente štyria poslanci.

Štyri strany odkladanie problému zmeny rozloženia síl v koalícii odkladali. Najskôr chceli riešiť rozpočet, potom pandémiu, potom… Až kým neprišli do parlamentu Kolíkovej zákony, ktoré mali spustiť reformu justície a prekresliť súdnu mapu. Poslanci zo Za ľudí tri zo štyroch zákonov neposunuli ani do druhého čítania.

Vtedy predseda SaS Richard Sulík vyhlásil, že „zvíťazila malosť Veroniky Remišovej“. Na stôl sa teda opäť dostali nedoriešené vzťahy a nové rozdelenie ministerstiev medzi koaličníkov.

V utorok poslanec hnutia Sme rodina Peter Pčolinský povedal, že koaliční lídri spolu s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) rokovali o dodatku ku koaličnej zmluve. Podľa jeho slov sa dohodli, že rezort spravodlivosti zostal liberálov, strane Za ľudí zasa miesto podpredsedu parlamentu, ktoré je už niekoľko mesiacov neobsadené.

Rokovania však zrejme nie sú celkom jednoduché. Remišová chce totiž záruky, že Kolíková pripraví protikorupčnú agendu.

„Pre nás je mimoriadne podstatné preukazovanie pôvodu majetku, reforma prokuratúry, úprava paragrafu 363 Trestného poriadku a hmotná zodpovednosť verejných funkcionárov,“ vyhlásila Remišová pred rokovaním vlády.

Ešte počas zasadnutia kabinetu prišli na úrad koaliční poslanci, aby sa dohodli na spoločnom fungovaní.

Remišová tvrdí, že jej strana pri uzatváraní koaličnej dohody v roku 2020 nechcela ministerstvo s veľkým rozpočtom. „My sme chceli rezort, kde môžeme robiť antikorupčné zmeny. Preto je pre nás dôležité, aby sa pohla legislatíva v tejto oblasti,“ povedala s tým, že po dvoch rokoch vo vláde Kolíkovej rezort „nezrealizoval ani jedno z opatrení, ktoré sú na prvých stránkach programového vyhlásenia vlády“.

Takže kým sa rozhodne podpísať dodatok koaličnej zmluvy, chce záruky. „V prvom rade sa musí ministerstvo spravodlivosti zaviazať, že návrhy týchto zákonov predloží koaličným partnerom, na koaličnú radu, medzirezortného pripomienkovania,“ tvrdo si ide Remišová za svojim.

Dodala, že na rokovanie vlády má byť zaradený zákon o správnych súdoch. „Ktorý je zmeškaným míľnikom plánu obnovy. My to podporíme, ale chcem povedať, že pani ministerka nám poslala zákon o polnoci pred vládou,“ odkázala Kolíkovej. Ešte tvrdšie slová Remišová použila na adresu reformy prokuratúry. „Generálny prokurátor na základe paragrafu 363 zasa oslobodil pána Žigu (rodinný príslušník bývalého ministra Petra Žigu – pozn. red.). Môže sa stať, že pri stíhaní veľkých korupčných káuz súdnu mapu ani nebudeme potrebovať, pretože tieto veľké korupčné prípady sa na súd ani nedostanú,“ povedal Remišová.

Otázku obsadenia miesta podpredsedu Národnej rady považuje za „nie tak podstatnú“ alebo aj „druhotnú“. Miesto, ktoré ešte minulý rok patrilo strane Za ľudí je voľné od vlaňajšieho mája. Juraj Šeliga (Za ľudí) sa pozície vzdal, pretože v čase zákazu vychádzania bol aj s kolegyňou Janou Žitňanskou v krčme.

Neskôr síce Remišová ponúkla miesto inému poslancovi, ten však odišiel spolu s Kolíkovou zo strany Za ľudí.

Remišová dosť nahnevane reaguje na otázku, koho navrhne na miesto podpredsedu parlamentu, či akú silu majú jej štyria poslanci v koalícii. „Len štyria poslanci? Vďaka našim štyrom poslancom prešla reforma zdravotníctva, ktorá by bez nich nebola prešla, prešla reforma národných parkov, obranná dohoda. Ak nás Richard Sulík vyhadzuje z koalície, je to veľmi nekorektné a neviem, s kým chceme vládnuť,“ povedala. Obsadenie miesta podpredsedu pokladá za internú záležitosť strany. „Keď to budeme považovať za vhodné a potrebné, tak to meno dáme a budeme ho komunikovať,“ dodala s tým, že parlament má v súčasnosti troch podpredsedov. A nezdá sa jej, že by rokovania zákonodarného zboru boli ochromené. „Zdá sa vám ako problém, že parlament má troch podpredsedov? Na každého podpredsedu vychádzajú tri, štyri hodiny vedenia schôdze Národnej rady. Ja to naozaj nepovažujem za nejakú obrovitánku záťaž, keď to porovnám, koľko musia pracovať občania Slovenskej republiky,“ vyhlásila nahnevane.