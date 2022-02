Lenč v Ide o pravdu: Otvorenie koaličnej dohody je pasca na Sulíka. Chytí sa do nej?

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Jozefa Lenča v relácii Ide o pravdu.

Vláda a koaličné strany jednoznačne odmietli uznanie separatistických území na Ukrajine zo strany Ruska. Bola zvolaná Bezpečnostná rada, a zúčastnila sa jej aj prezidentka Zuzana Čaputová. O porušení medzinárodného práva hovorí aj opozícia.

„Uvedomujú si, že došlo k niečomu vážnemu, k ohrozeniu integrity suseda. A to nemožno prehliadnuť,“ povedal v relácií Ide o pravdu politológ Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Upozorňuje ale, že slovník, ktorý použila opozícia je miernejší a má svoje „ale“. „Po schvaľovaní obrannej dohody s USA nemohli úplne otočiť, aby nestratili voličov. Dôkazom je aktivita poslanca Smeru Ľuboša Blahu na sociálnych sieťach,“ dodal.

Práve jeho postoje podľa Lenča naďalej udržiavajú u časti voličov Smeru negatívne postoje voči NATO a USA. „Napätie, útoky a vášne proti poslancom koalície, ktorí dohodu s Američanmi podporili, práve preto neutíchnu,“ konštatoval Lenč.

Politológ v relácií Ide o pravdu reaguje aj na ohlásenú snahu koalície opätovne sa pokúsiť presadiť justičnú reformu, ktorá minulý týždeň nezískala dostatočnú podporu poslancov v parlamente. „Ak by rokovania viedol premiér, mohlo by to mať úspech,“ uviedol politológ Lenč.

Varuje však pred prekvapeniami, ktoré môžu nastať. Je presvedčený, že situácia bude v otázke schválenia súdnej mapy napätá a neistá do poslednej chvíle, teda do momentu hlasovania v parlamente.

A čo budúcnosť ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS), ktorá súdnu mapu pripravila? Časť koalície totiž volá po jej odstúpení. Toto je zrejme dôvod, prečo koalícia začala hovoriť o dodatku ku koaličnej zmluve, ktorý by reflektoval reálny obraz rozloženia politických síl v koalícií po odchode Kolíkovej a spol. zo strany Za ľudí.

„Vyzerá to jednoducho, že Za ľudí zostane, zostane aj Kolíková, ale podmienky strany Za ľudí sú nereálne,“ vysvetlil politológ.

Pred otvorením koaličnej zmluvy by sa mal mať podľa neho na pozore najmä Richard Sulík (SaS). Ak by totiž podpísal záväzok o reforme súdnictva a zotrvania ministerky, nemusí to byť podľa Lenča aj realitou.

„Liberáli ako jediná strana koalície nestrácajú na podpore, naopak rastú,“ argumentuje Lenč, a dodáva, že v polčase vládnutia to môže byť pre Sulíka pasca. „On súhlasil s dodatkom, a on ho nenaplnil. A bude hlavným vinníkom,“ uviedol politológ.

Práve polčas vládnutia koalície označil v relácií Ide o pravdu za dôležitý moment, kedy sa strany s klesajúcou podporou voličov rozhodnú získavať nových aj na úkor koaličných partnerov. „Začnú sa pripravovať na ďalšie voľby, a neúspech budú chcieť hodiť na niekoho iného,“ upresnil.

Vznikne nová politická strana pre stredopravých voličov, ktorí sú sklamaní z projektu strany Za ľudí? Kto má šance rozčeriť hladinu politických vôd na Slovensku? Bude to expremiér Mikuláš Dzurinda? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s politológom Jozefom Lenčom.