Zdražovaniu plynu sa zrejme nevyhneme. Aj keby Rusko nenapadlo Ukrajinu

Vpád ruských vojsk na východ Ukrajiny otvoril otázku energetickej bezpečnosti Slovenska a Európy. Zastavenie toku by sme nevedeli okamžite plne nahradiť a cena komodity by sa vyšplhala pravdepodobne ešte vyššie ako koncom vlaňajška.

Aj keby Rusi kohútiky nezastavili, vyhrážajú sa enormným zvýšením predajných cien. Zároveň sa dokončil plynovod Nord Stream 2. Aj on by v prípade spustenia spôsobil pre Slovensko nárast ceny. Drahšiemu plynu by sme sa tak v budúcnosti v každom prípade zrejme nevyhli. Viac v podcaste denníka Pravda redaktor Tomáš Bakoš.