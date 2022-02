Ľudia utekajú z Kyjeva, ďalší hľadajú útočisko v metre a pivniciach

Metropola aj druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov zaviedli bezplatný vstup do staníc metra, aby ich ľudia mohli použiť ako bombový kryt. Informovali o tom spravodajský portál Meduza a BBC. Poradca ukrajinského ministerstva vnútra medzitým podľa agentúry Reuters informoval, že ostreľovanie a bombardovanie sa odohráva naprieč Ukrajinou.

V Kyjeve sa vo štvrtok ráno rozozneli výstražné sirény a na fotografiách a videách z miesta sú vidieť dlhé rady osobných automobilov, ktoré upchali rýchlostnú cestu. Príspevky na sociálnych sieťach svedčia o rastúcej panike. Ľudia sa uchyľujú do staníc metra alebo pivníc. Niektorí sa v hlúčikoch modlia na ulici, uviedla BBC.

„Náš pivnica v Kyjeve sa teraz zapĺňa rodinami s malými deťmi. Deti so sebou majú omaľovánky. Trhá to srdce,“ na twitteri spravodajca denníka The Guardian Luke Harding.

Foto: SITA/AP, Efrem Lukatsky Ukrajina, Kyjev, invázia Ľudia pred bankomatom v Kyjeve vo štvrtok 24. februára 2022.

Výstražné sirény vo štvrtok podľa agentúry AFP počuli aj obyvatelia Ľvova, ktorý leží až na západe Ukrajiny. Z okolitej Ľvovskej oblasti je hlásené ostreľovanie.

Ukrajinská pohraničná stráž predtým uviedla, že ruské sily napadli hranicu Ukrajiny z Ruska aj Bieloruska. Útok sa podľa ukrajinskej ochrany hraníc odohráva aj z polostrova Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok ráno vyhlásil začiatok vojenskej operácie na Donbase. Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry RIA Novosti poprelo, že by Rusko útočilo na mestá, mieri vraj presnými zbraňami na ukrajinskú vojenskú infraštruktúru. Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba situáciu označil za plnohodnotnú inváziu a ukrajinské úrady neskôr zaviedli v krajine vojnový stav.