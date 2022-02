Politológ Duleba: Odvčera sa svet zmenil

"Ťažko sa mi hľadajú slová. Putin sa rozhodol, ako sa rozhodol, a svet sa zmenil. Dovčera sme mali jeden svet, v ktorom sme žili, teraz máme iný. V tejto chvíli ešte nikto nevie povedať, kde to skončí a čo všetko to bude znamenať pre naše životy," komentoval pre Pravdu politológ Alexander Duleba, ktorý sa venuje zahraničnej politike Slovenska a východnej Európy.

Za významný považuje Duleba aj spôsob, aký si Rusko na útok vybralo. „Už len fakt, že Rusi použili rakety krátkeho a stredného doletu je významný. Gorbačov a Reagan sa v roku 1988 dohodli, že sa už nikdy používať nebudú. Američania tieto rakety stiahli z Európy a Sovieti z európskej časti Ruska. Teraz ich použili. Je to absolútny precedens, ktorý vyvracia všetko, čo to bolo dohadované od konca studenej vojny,“ približuje Duleba.

„Tento čin nás vracia nielen do stavu studenej vojny ale reálnej hrozby. Budeme musieť budovať protiraketovú obranu a pripraviť sa na to, že Rusko bude totálne izolované. Rusko bude vylúčené z z finančného systému SWIFT a nebude sa s ním dať obchodovať. Čo všetko to bude znamenať dnes ešte neviem povedať,“ dodal.

