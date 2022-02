Dzurinda: Voči Rusku treba prijať najprísnejšie sankcie

„Rusko je vojenskou veľmocou, významným majiteľom jadrových zbraní s veľmi nepríjemnou politickou garnitúrou, ktorá je agresívna, militantná, nekomunikatívna a nevypočítateľná. Úmerne tejto skutočnosti by mal konať aj civilizovaný a v rámci toho aj západný svet,“ povedal pre TASR Dzurinda.

Pokiaľ ide o vojensko-materiálne pôsobenie, na rade sú podľa Dzurindu najprísnejšie ekonomické i personálne sankcie. „Ekonomické sankcie by mali byť zamerané na to, aby kremeľský režim nevládal financovať toto šialenstvo. Osobné by mali byť zamerané na to, aby si blízki všetkých papalášov, ktorí podporovali a podporujú Putina, uvedomili, čo robili a aby sa museli vrátiť do Ruska a nemohli využívať svoje nakradnuté majetky,“ vysvetlil Dzurinda.

Sankcie voči Rusku majú prijímať na štvrtkovom mimoriadnom samite EÚ a mali by oslabiť hospodársku základňu Ruska a jeho schopnosť modernizácie. Avizovala to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Expremiér Dzurinda poukazuje aj na vojenský rozmer. „Akokoľvek zažívame ťažké ráno a deň, o to viac by sme si mali uvedomiť, že to je veľká príležitosť, aby aj pacifisti, ktorí si mysleli, že inak ako slnečno sa nedá žiť, pochopili, že potrebujeme výrazným spôsobom posilniť našu vlastnú európsku bezpečnosť, bezpečnosť západného spoločenstva,“ podotkol.

Chce to podľa neho dve akcie. „Koordinovanú vojenskú pomoc, jednotnú v rámci Severoatlantickej aliancie, a prijatie odvážneho rozhodnutia o pristúpení k formovaniu európskych konvenčných vojenských síl. Putin a Kremeľ ničomu inému nerozumejú, iba sile,“ zdôraznil pre TASR Dzurinda.

Naďalej podľa neho treba vyvíjať aj diplomaticko-komunikačné úsilie. Dzurinda zároveň poznamenal, že netreba vyvolávať paniku, ale treba sa zomknúť. „Všetci normálni ľudia, ktorí aspoň trošku zmýšľajú ľudsky a demokraticky, by sa mali zomknúť a v pokoji, veľmi rozvážne a razantne treba prijímať kroky,“ doplnil.

Dzurinda verí, že Slovensko poskytne v rámci humanitárnej pomoci Ukrajine všetko, čo potrebuje a čo je v našich silách.