Prevádzky i hromadné podujatia budú od soboty fungovať v režime základ

Od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb fungovať v režime základ. Vyplýva to z aktuálne zverejnených vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) vo vestníku vlády SR, ktoré reflektujú na prijaté vládne uznesenie.

Ako informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková, prevádzky budú na základe vyhlášky dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný a očkovací status. Rušia sa tak režimy OTP, OP a OP+. Vo väčšine prípadov sa rušia kapacitné obmedzenia, platiť budú iba pre časť z prevádzok.

Prevádzky služieb, ako sú napríklad gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby, budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5.00 do 24.00 hod. Obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.

Vo väčšine prevádzok sa ruší kapacitné obmedzenie, teda pravidlo jednej osoby na 15 metrov štvorcových. Vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami. Povinnosťou prevádzok je tiež zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice a zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne dva metre, s výnimkou ľudí žijúcich v spoločnej domácností, alebo asistentov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Vyhláška tiež stanovuje opatrenia, ktoré sú jednotlivé prevádzky povinné dodržiavať.

Obmedzené prevádzkové hodiny sa nevzťahujú na kúpele na základe lekárskeho predpisu, veterinárne ambulancie, odťahové služby, práčovne, čerpacie stanice, pohrebné služby alebo služby technickej a emisnej kontroly. Výnimku majú aj advokáti, notári, súdni exekútori, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci či tlmočníci. Neobmedzene môžu fungovať aj zberné dvory, ubytovacie služby a školské, nemocničné, závodné či podobné kuchyne a jedálne.

Pri taxislužbách takisto neexistuje časové obmedzenie a po novom sa ruší aj doterajšia limitácia počtu prepravovaných osôb. Obmedzené hodiny neplatia ani pre prevádzky lanových dráh a vlekov.

K uvoľneniu opatrení dôjde aj pri obchodných domoch, kde sa zruší povinnosť uzatvorenia sedacích sekcií.

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia budú od soboty fungovať v režime základ. Dostupné budú pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný či očkovací status. Režimy OTP, OP a OP+ sa zrušia. Pre väčšinu hromadných podujatí už zároveň nebudú platiť kapacitné obmedzenia. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnenej vo Vestníku vlády SR.

Hromadné podujatia sa po novom budú deliť na dve kategórie, a to na nízko a vysoko rizikové. Podujatia, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, budú považované za nízkorizikové podujatia. Maximálna povolená účasť na týchto podujatiach bude 500 osôb, prípadne 50 percent kapacity priestoru. Patria sem napríklad divadelné predstavenia, bohoslužby, kino či účasť divákov na športových podujatiach.

Ostatné podujatia, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, budú považované za vysokorizikové. Pôjde napríklad o svadby, kary, oslavy, večierky, plesy či diskotéky a zúčastniť sa na nich bude môcť maximálne 50 osôb.

Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nebude vzťahovať napríklad na obrady sobášu, krstu či pohrebu. Týkať sa nebude ani na volieb, profesionálnych športových súťaží a podujatí nevyhnutných na výkon činnosti športových reprezentácií SR so súhlasom ministerstva školstva. Pre tieto podujatia zároveň nebudú platiť kapacitné obmedzenia.

Ďalej sa toto delenie nebude vzťahovať ani na hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku, a to v kapacite maximálne 100 osôb. Taktiež delenie nebude platiť pre hromadné podujatia športového charakteru, ako sú súťaže či tréningy osôb starších ako 18 rokov. Rovnako však bude platiť kapacitné obmedzenie do 100 osôb.