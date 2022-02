Tisov problémový dom: Bytča jeho polovicu zatiaľ nepredá

O odkúpenie časti rodného domu Jozefa Tisa v Bytči žiada Slovenský dejepisný spolok, ktorý je majiteľom jeho druhej polovice, so železnou pravidelnosťou. Tamojší mestskí poslanci to však nikdy neodklepli. Ostatné hlasovanie sa nakoniec ani nekonalo - záujemca sa na poslednú chvíľu stiahol.

Bytčianska samospráva vlastní polovicu nehnuteľnosti, v ktorej sa narodil prezident vojnového Slovenského štátu. S týmto majetkom má však len nepríjemnosti. Zvýšená pozornosť sa mu venuje vždy, keď je „na stole“ jeho prípadný predaj.

Ambíciu získať do výhradného vlastníctva Tisov dom má už dlhodobo jeho druhý majiteľ – Občianske združenie Slovenský dejepisný spolok. V budove urobil v roku 1996 múzeum, ktorého správcom je Pavol Demjanič. Ten v minulosti Pravde povedal, že sa tam nachádza pamätná izba s pôvodným nábytkom a Tisove osobné veci. Verejnosť sa dovnútra mohla dostať po dohode vopred. Momentálne to však vôbec nie je možné. „Dôsledkom prebiehajúcej rekonštrukcie je múzeum do odvolania zatvorené,“ hlása oznam na bráne domu.

Nedávno sa primátor Bytče Miroslav Minárčik vyjadril, že pre mesto je tento dom veľkou záťažou a najradšej by ho predal. Keďže spomínané združenie opäť požiadalo samosprávu o jeho odkúpenie, medzi mnohými vzniklo znepokojenie, že objekt skončí v rukách spolku, ktorý má blízko k ĽS NS. Okrem iných sa ozval aj Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a vyzval bytčianske zastupiteľstvo, aby tento predaj neodsúhlasilo. Podľa zväzu by inak hrozilo, že z domu sa stane pútnické miesto neofašistov a neonacistov.

O predaji mali mestskí poslanci hlasovať vo štvrtok. Nakoniec k tomu ale nedošlo. Združenie mestu len niekoľko hodín predtým poslalo e-mail, ktorým svoju žiadosť stiahlo. „Nijako to neodôvodnili,“ podotkla hovorkyňa Bytče Zdenka Svrčková. Čo je za tým, sme sa chceli opýtať aj Demjaniča, ale ten na naše telefonáty nereagoval.

Napriek tomu, že hlasovanie o predaji domu sa nekonalo, mestský poslanec Branislav Šušolík navrhol, aby sa tomuto problému venovali a prebrali ho v rámci náhradného bodu rokovania. Konkrétne chcel hovoriť o rekonštrukcii tejto budovy. „Ak to neurobíme dnes, dostane sa nám to sem zase v marci alebo v apríli. Keďže vieme, že je v havarijnom stave, musíme na to hľadať peniaze,“ povedal.

Zároveň navrhol doplniť bod o odporúčaní vypracovania cenovej ponuky na odkúpenie podielu spoluvlastníka, teda dejepisného spolku. „Pri zamietavom stanovisku odporúčame primátorovi mesta podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,“ uviedol s tým, že toto by mohla byť cesta.

„Sme radi, že pán Demjanič ako zástupca združenia stiahol svoju žiadosť. Písal mi, že je ochotný stretnúť sa a rokovať s nami,“ reagoval Minárčik. Následne dal hlasovať o Šušolíkovom návrhu, no ten neprešiel.

Primátor s nami o téme veľmi hovoriť nechcel. Poznamenal však, že združenie žiada o odkúpenie zvyšnej časti už asi štvrtýkrát. S touto snahou prichádza každý druhý rok. Minárčik tvrdí, že jeho slová o vôli predať dotknutý dom boli zle pochopené. Zopakoval, že pre mesto je záťažou, ale určite si ako potenciálneho kupca nepredstavuje práve dejepisný spolok. No keďže ten je druhým vlastníkom, ktorý sa tohto objektu nechce vzdať, ide o patovú situáciu. Ideálne by podľa neho bolo, keby sa tú druhú polovicu podarilo odkúpiť mestu, ktoré by tam potom zvažovalo zriadiť svoje múzeum. Či je ochota dohodnúť sa, je však otázne. Odpoveď na to možno prinesie marcové rokovanie s Demjaničom.