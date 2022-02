Sankcie voči Moskve sú málo účinné. „Zablokovaním platobného systému SWIFT by sme sa vzdali vlastného blahobytu, ale bola by to výrazná pomoc Ukrajine,“ povedal v podcaste Andrej Matišák.

Čo by uspokojilo ruského prezidenta Vladimíra Putina? Mať Ukrajinu pod kontrolou alebo rozdelenú na dve časti? „Rozdelenie môže byť cieľom ruskej invázie,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Andrej Matišák. Vysvetlil, že je aj „neruská“ časť Ukrajiny by ale zrejme zostala pod vplyvom Kremľa. „Dosadili by si tzv. bábkovú vládu, a tá by plnila ich pokyny“, dodal.

Zahraničnopolitický komentátor denníka Pravda upozornil, že územie bližšie k ruským hraniciam by pravdepodobne bolo buď pripojené k Rusku, alebo získalo štatút napríklad autonómnej oblasti.

Toto je ale len jeden pravdepodobný scenár. Medzitým otvorená vojna Ruska proti Ukrajine pokračuje. Obeťami sú nielen vojaci na oboch stranách konfliktu, ale aj zničené vojenské a civilné objekty. Samozrejme, aj tisícky vojnových utečencov, ktorí smerujú k najbližším hraniciam Slovenska a Poľska.

Prečo NATO vojensky nepomôže Ukrajine? Základná otázka, ktorá má jasnú odpoveď: „Vojenská konfrontácia NATO s Ruskom je nereálna. Vyvolala by jadrovú vojnu, pretože Rusko je jadrová veľmoc,“ vysvetlil v podcaste Matišák.

To je podľa neho aj odpoveď na slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v piatok konštatoval: „zostali sme osamotení“.

V hre ale stále zostávajú sankcie medzinárodného spoločenstva. Komentátor pripustil isté váhanie niektorých členov Európskej únie, ale v podcaste vysvetľuje aj dôvody. Najviac by podľa neho v týchto dňoch pomohla dohoda krajín EÚ o zablokovaní medzinárodného platobného systému SWIFT, čo by znamenalo neschopnosť na oboch stranách platiť finančné záväzky. Ak by únia urobila tento krok, ako odveta z Ruska sa dá očakávať zastavenie dodávky napríklad plynu.

„Bolelo by nás to, a museli by sme sa vzdať pohodlia a blahobytu. Ale pre Ukrajinu by to bol dôležitý signál, že chceme pomôcť,“ dodal Matišák. V podcaste zdôraznil, že členské štáty EÚ to musia urobiť rýchlo a bez zaváhania.

Aký zmysel mali diplomatické rozhovory s Vladimírom Putinom? Môžu mať USA a EÚ čisté svedomie, že urobili všetko pre zabránenie konfliktu? Ako reaguje slovenská politická scéna na dramatické dianie v susednej Ukrajine? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s komentátorom Andrejom Matišákom.