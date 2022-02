Od 12. na Slovensku platí mimoriadny stav

Od soboty 26. januára od 12. hodiny platí na Slovensku mimoriadna situácia v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.

Ministerstvo zdôvodňuje vyhlásenie mimoriadnej situácie „hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky“.

Na mimoriadne sobotňajšie rokovanie vlády návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie predložil minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Poslanci len v piatok v noci schválili potrebnú legislatívu a prezidentka Zuzana Čaputová novelu, ktorá sa týka agresie na Ukrajine, podpísala v sobotu ráno.

Podľa zdôvodnenia návrhu „vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja“.

Počas mimoriadnej situácie bude možné pripraviť podmienky na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky.

„V skutočnosti sa nič nemení, Slovensko zostáva v mimoriadnej situácii. Veď sme v mimoriadnej situácii už dva roky kvôli covidu. Teraz to bude v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Navonok sa nič nemení,“ vysvetlil premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Aktivuje sa tak najmä možnosť udeľovania štatútu dočasného útočiska na Slovensku pre utečencov pred vojnou.

Heger spresnil, že Ukrajinci môžu na územie EÚ vstúpiť na 90 dní. Štatút dočasného útočiska im umožní zostať v bezpečí dlhšie.

„Mimoriadna situácia neznamená dôvod na paniku a obavy,“ povedal Heger s tým, že sa zmenili len dôvody vyhlásenia mimoriadneho stavu.

Pomoc Ukrajine

„Urobíme všetko preto, aby sme ochránili bezpečnosť Slovenska a jeho obyvateľov,“ vyhlásil po rokovaní vlády premiér Heger s výzvou, aby ľudia nepodliehali rôznym fámam.

Podľa predsedu vlády bol dosiaľ rezort obrany na chvoste záujmu. „Naším šťastím je, že sme súčasťou spojeneckého bloku NATO,“ pokračoval.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) vyhlásil, že na Slovensku vládne vláda, ktorá „jasne vie, čo znamená naša účasť v NATO, čo znamená agresia a že to vykonáva Ruská federácia na Ukrajincoch“.

Potvrdil, že vláda schválila jednohlasne pomoc Ukrajine. „Už v predchádzajúcich týždňoch sme na základe priamej žiadosti Ukrajiny rozhodli, že pošleme odmínovacie zariadenia a zdravotnícku pomoc. Presne to, čo Ukrajina potrebuje a čo si žiadala, to im pošleme,“ zdôraznil Naď.

Spresnil, že na Slovensko na Ukrajinu posiela 10 miliónov litrov nafty, 2,4 milióna litrov leteckého benzínu a 12-tisíc kusov 120-mm munície. Naď nevedel spresniť, kedy presne materiál odíde na Ukrajinu.

Prídu spojenci

„Slovenská republika pripravuje zapojenie našich spojencov NATO do predsunutej prítomnosti spojencov na východnej hranici,“ povedal Naď.

Nemecko bude „robustne“ participovať dodaním systémov Patriot. Spolu s nimi príde aj personál z Nemecka a Holandska. „Prebiehajú veľmi konkrétne diskusie s viacerými krajinami. Okrem Nemecka, Holandska, je to Česká republika, Poľsko a Slovinsko. Môžem potvrdiť, že sme požiadali USA o zabezpečenie pasívnych senzorov na ochranu hranice Sentinel. S nimi by mala prísť aj 40-členná jednotka, ktorá sa bude o tieto systémy starať,“ povedal Naď.

Dodal, že v najbližších týždňoch bude žiadať vládu a parlament o súhlas s prítomnosť spojencov, malo by ísť o tisíc vojakov. Viackrát zdôraznil, že na Slovensko by mala prísť technika v hodnote milión eur. „Zadarmo,“ prizvukoval Naď.

Predpokladá, že spojenci by mohli prísť v priebehu dňov a týždňov. „Prví by mohli prísť už v marci,“ povedal s tým, že do dvoch mesiacov by tu mali byť spojenci aj s technikou.

Podľa neho by sa mala veľmi rýchlo skončiť prevádzka ruských stíhačiek MiG na Sliači a odísť by mali veľmi rýchlo aj technici, ktorí sa o stroje starajú.

Naď: Nemobilizujeme

„Veľmi pekne prosím ľudí, aby nepodliehali klamstvám,“ povedal Naď. Tvrdí, že sa šíri klamstvo, že na Slovensku bude mobilizácia. „Je to klamstvo, ktoré sa šíri,“ zdôraznil Naď. „Civilné obyvateľstvo nepovolávame,“ dodal. Šíritelia takýchto správ podľa neho „môžu očakávať návštevu“.

Na otázku, dokedy chce Slovensko akceptovať prítomnosť ruského veľvyslanca na Slovensku, Heger upozornil, že niektoré kroky musia byť koordinované a zladené s ďalšími krajinami. „Aby ten signál smerom k Ruskej federácii bol jednoznačný a silný,“ dodal.