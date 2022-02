Remišová i Pellegrini vítajú posilnenie našej obrany vojakmi NATO

Vzhľadom na členstvo Slovenska v Severoatlantickej aliancii (NATO) máme povinnosť ochraňovať jej hranice. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil líder mimoparlamentného Hlasu a nezaradený poslanec parlamentu Peter Pellegrini.

Jeho strana súhlasí s pomocou vojsk NATO na našom území. Tento krok víta aj vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Pripomenula, že Slovensko je v bezpečí vďaka členstvu v NATO. Vojaci NATO by podľa nej mali prísť postupne v priebehu najbližších týždňov.

„Tieto jednotky k nám prídu čo najskôr. Najskôr prebehnú všetky procesy tak, ako to vyžaduje legislatíva. Bude to schválené vládou, na najbližšej parlamentnej schôdzi to bude schválené Národnou radou SR a následne v priebehu dní, týždňov postupne budú prichádzať tieto jednotky na Slovensko,“ informovala Remišová. Ubezpečila, že Slovensko je chránené spoločnou ochranou spojeneckých síl.

Sankcie nemôžu byť mäkké

Slovenská armáda nemá podľa Pellegriniho možnosti na ochranu východnej hranice NATO. Dodal, že Hlas podporí prítomnosť protivzdušnej a protiraketovej obrany.

Pri uvalení sankcií na Rusko treba podľa Pellegriniho myslieť na naše národné hospodárstvo vzhľadom na to, že sme napríklad vo veľkej miere závislí od dodávok ruského plynu. Remišová tvrdí, že sankcie nemôžu byť mäkké, mali by čo najviac zabolieť Rusko. Okrem odpojenia Ruska od SWIFT-u by sme sa podľa nej mali dlhodobo snažiť o zníženie energetickej závislosti od Ruska.

Vicepremiérka sa poďakovala dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí ponúkli napríklad pomoc pri ubytovaní utečencov. Štát podľa nej pracuje na presných strategických plánoch a zriadila sa krízová koordinácia ubytovania. „Minister dopravy mobilizuje hotelový sektor. Budú pribúdať aj kapacity komerčných ubytovaní. Minister práce má kapacity v niektorých zariadeniach sociálnych služieb. Postupne sa zapájajú aj školy, minister školstva komunikuje so samosprávami, aby prípadne telocvične mohli byť poskytnuté pre utečencov,“ spresnila.

Prijatím uznesenia v parlamente vyslalo podľa Remišovej Slovensko veľmi silný signál jednoty a podpory Ukrajine. Líder Hlasu deklaroval podporu opatrení pre partnerov i vnútroštátnych opatrení.

Dezinformácie nevidí ako problém

Pri legislatívnom balíku na pomoc Ukrajine Pellegrini nesúhlasil s časťou o tzv. blokovaní škodlivého obsahu. Nemyslí si, že dezinformácie môžu ohroziť našu bezpečnosť. Nechce degradovať Slovákov, že nevedia vyhodnocovať informácie. Časť o škodlivom obsahu mala byť podľa neho pripravená samostatne a komplexne v riadnom legislatívnom procese a na základe širšej diskusie. Remišová pripomenula, že Rusko vždy viedlo agresiu aj v kybernetickom priestore a že Slovensko bolo vždy cieľom. „Viacero portálov je platených priamo z Ruska. Je mimoriadne dôležité, aby sme neboli nástrojom ruskej propagandy,“ vyhlásila. Pravidlá blokovania sú podľa nej presne stanovené.

V relácii sa vyjadril aj generál vo výslužbe Pavel Macko. Pripomenul, že Ukrajinci kladú veľmi veľký odpor a operácia sa Rusom pravdepodobne nevyvíja podľa ich predstáv. Dobytie Kyjeva by podľa neho neznamenalo porážku celej Ukrajiny, pokiaľ sa budú ďalej brániť. Vyslanie vojakov NATO na našu východnú hranicu vníma ako nevyhnutný krok v rámci monitorovania situácie za našimi hranicami. Ide podľa neho o jasný politický odkaz, že stojíme pri sebe a budeme sa spoločne brániť.