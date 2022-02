Iniciatíva Kto pomôže Slovensku vytvorila novú platformu s názvom Kto pomôže Ukrajine. Na ich stránke môže každý obyvateľ Slovenska ponúknuť pomoc podľa svojich možností, či už je to ubytovanie, prevoz, alebo iné služby. Platforma buduje silnú sieť jednotlivcov aj organizácií, pripravených pomôcť občanom Ukrajiny a prepojí ich priamo s potrebami ľudí v núdzi.

Slovensko-ukrajinský prechod Vyšné Nemecké, 25. 2. 2022 Slovensko očakáva, že utečenci pred vojnou prídu aj Slovensko. Zatiaľ prichádzajú matky s deťmi, časť z nich smeruje ďalej - smerom do ČR či Nemecka.

Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa na sociálnych sieťach aj v médiách šíria otázky a informácie o tom, ako môžeme Ukrajincom a Ukrajinkám na úteku pomôcť. Humanitárne organizácie aj štát sa mobilizujú a ľudia na Slovensku hľadajú spôsob, ako sa zapojiť. Niekto vie poskytnúť ubytovanie či prevoz, iný psychologickú, sociálnu alebo finančnú podporu. Iniciatíva priniesla platformu, ktorá uľahčí ponuku aj hľadanie pomoci pre ľudí, ktorí k nám prichádzajú hľadať útočisko.

„Počas prvej vlny pandémie sme sa zmobilizovali, aby sme pomohli zdravotníkom a všetkým obyvateľom v boji s koronavírusom. Teraz, po hrozných správach o dianí na Ukrajine, sme okamžite vedeli, že musíme niečo urobiť. Cez platformu Kto pomôže Ukrajine chceme robiť to, čo sme sa naučili už počas pandémie – spájať ľudí, ktorí potrebujú pomoc a tých, ktorí ju vedia poskytnúť,“ opisuje Lucia Šicková, spoluzakladateľka platformy Kto pomôže Ukrajine.

Viac ako tritisíc ľudí už ponúklo pomoc

Na sú zverejnené formuláre pre ponuku aj žiadosti o pomoc. Ľudia už cez ne ponúkajú pomoc v najrôznejších formách – od ubytovania a prevozu ľudí aj materiálu, cez psychosociálnu pomoc, až po finančnú podporu. Doteraz už pomoc ponúklo viac ako 3100 obyvateľov Slovenska, ktorých chce platforma prepojiť aj s organizáciami, ktoré pomáhajú priamo na hraniciach a po príchode na Slovensko.

„Sme vďační za vlnu solidarity, ktorá sa na Slovensku zdvihla. Je silné sledovať, koľko ľudí chce pomáhať rodinám, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny,“ hovorí Andrea Najvirtová, riaditeľka humanitárnej organizácie . „Platforma je dobrým nástrojom občianskej spoločnosti, ako sa aktivizovať, no najmä je dôležité, že spolupracuje aj s organizáciami, ktoré dlhodobo pracujú s ľuďmi na úteku a zasahujú pri humanitárnych katastrofách a vedia, ako v takýchto situáciách postupovať. Veľmi dôležitá tiež bude spolupráca so štátnymi inštitúciami.“

Airbnb pre núdzové ubytovanie

Mnohí ľudia sa hlásia s možnosťou ubytovať Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí prichádzajú na Slovensko. Iniciatíva preto pripravuje aj špeciálnu aplikáciu pre sprostredkovanie ubytovania. Aplikácia bude pripomínať obdobu známej platformy Airbnb. Priamo na webstránke bude možné vyhľadávať podľa toho, kde a koľko ľudí potrebuje ubytovanie. Už v tomto momente sa napĺňa aktuálnymi ponukami a môžu ju mať k dispozícii koordinátori z neziskových organizácií a dedikovaní jednotlivci v teréne.

„Nie každý má finančné prostriedky na podporu ľudí na Ukrajine, no mnohí ľudia majú voľný priestor – či už byt, ktorý by inak prenajímali na Airbnb, alebo napríklad chatu, na ktorej teraz nepotrebujú tráviť čas. Naša platforma im umožní ponúknuť ich priamo ľuďom, ktorí tu na Slovensku nikoho nepoznajú a potrebujú strechu nad hlavou,“ vysvetľuje Lucia Šicková.

Ponuky či potrebu pomoci možno nahlasovať aj cez sociálne siete – Facebook a Instagram. Všetci budú postupne kontaktovaní, no zakladatelia platformy prosia ľudí o trpezlivosť.

„Snažíme sa sprocesovať všetky vstupy ako rýchlo vieme, no situácia je veľmi náročná, často neprehľadná a mení sa z hodiny na hodinu. Žiadame preto ľudí o trpezlivosť, budeme ich kontaktovať akonáhle budeme mať pre nich relevantné informácie a budeme vedieť zabezpečiť a adresne ponúknuť všetku pomoc,” žiada Lucia Šicková. „Koordinátor, ktorý mapuje situáciu na mieste nás tiež informoval, že v tomto momente neodporúča chodiť na hranice. Ľudia tam v dobrej vôli prichádzajú s ponukou odvozu alebo s balíčkami pomoci, no v tejto chvíli to spôsobuje viac komplikácií a chaosu,“ dodáva Šicková.

S čím všetkým môžu ľudia cez platformu aktuálne pomôcť?

Ubytovanie: platforma pomáha sprostredkovať bezpečný priestor s dostatkom súkromia – voľná izba s vlastnou kúpeľňou, voľný byt, chalupa, alebo iný objekt vhodný na bývanie.

platforma pomáha sprostredkovať bezpečný priestor s dostatkom súkromia – voľná izba s vlastnou kúpeľňou, voľný byt, chalupa, alebo iný objekt vhodný na bývanie. Psychologická pomoc: vynútený odchod z domoviny, obzvlášť za vojnových podmienok, môže byť veľmi stresujúci. Preto hľadajú aj dobrovoľníkov z pomáhajúcich profesií, predovšetkým psychológov, pedagógov, ktorí sú pripravení pomôcť.

vynútený odchod z domoviny, obzvlášť za vojnových podmienok, môže byť veľmi stresujúci. Preto hľadajú aj dobrovoľníkov z pomáhajúcich profesií, predovšetkým psychológov, pedagógov, ktorí sú pripravení pomôcť. Zdravotná pomoc: poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez slovenského a EÚ zdravotného poistenia zo strany slovenských medicínskych odborníkov

poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez slovenského a EÚ zdravotného poistenia zo strany slovenských medicínskych odborníkov Transport: prevoz ľudí od hranice do iných častí Slovenska, transport materiálnej pomoci.

prevoz ľudí od hranice do iných častí Slovenska, transport materiálnej pomoci. Administratíva a úrady: pomoc s azylovým procesom a komunikáciou s úradmi, dobrovoľníci na administratív­ne úkony.

Finančná pomoc: príspevkom do výzvy . 100 % získaných peňazí pomôže Ukrajincom a Ukrajinkám prostredníctvom práce slovenských mimovládnych a občianskych organizácií priamo na mieste alebo vďaka ich pôsobeniu u nás doma. Financie budú rozdelené podľa aktuálnych potrieb.