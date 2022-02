Zima sa ešte nekončí, teploty cez týždeň klesnú aj pod -10 °C

Ešte aspoň niekoľko dní s mrazivými teplotami nás čaká koncom februára a začiatkom marca. Vydržia až do víkendu?

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom na posledný februárový deň a prvé marcové dni.

Kým pred týždňom padali teplotné rekordy, ku koncu februára je stále chladnejšie a chladnejšie. „Stále však platí, že tohtoročný február sa priemernou mesačnou teplotou vzduchu zaradí medzi najteplejšie februáre v histórii meraní,“ konštatuje klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavel Faško.

V najbližšom období sa situácia zmení. „Na začiatku marca sa budú pravidelne vyskytovať nočné a ranné mrazy. Ale cez deň bude teplota stúpať a na počasie na Slovensku bude vplývať tlaková výš, presúvajúca sa zo západnej Európy do oblasti Pobaltia. Tak možno očakávať aj dlhší slnečný svit,“ predpovedá Faško. Na najteplejších miestach by teplota vzduchu mohla dosiahnuť +5 až +9 stupňov. Na vyšších miestach so snehovou pokrývkou bude teplota cez deň nižšia a na severe Slovenska sa v niektorých dňoch môže pohybovať okolo nuly.

„Toto bude veľmi dobré pre ľudí chystajúcich sa na lyžovačku či pre deti na prázdninách,“ tvrdí klimatológ.

Po školákoch z východného Slovenska, ktorí prázdninovali posledný februárový týždeň, budú mať od pondelka 28. februára jarné prázdniny deti zo západu. V tejto časti krajiny podľa Faška nie je veľa snehu ani v horských oblastiach, no kto odcestuje na sever stredného a východného Slovenska, ten si ho užije dostatok.

Vo štvrtok ráno bolo v Telgárte 23 centimetrov snehu, v Tatranskej Javorine 32, na Štrbskom Plese 93 a vo vysokohorských polohách ešte viac. Konkrétne na Chopku snehová pokrývka dosiahla 264 a na Lomnickom štíte až 285 cm.

„Vzhľadom na očakávaný vývoj počasia sa tieto snehové podmienky na severe Slovenska zrejme udržia aj cez víkend a v prvej polovici budúceho týždňa,“ tvrdí Faško. Výdatnejšie sneženie však nepredpokladá. V nižších polohách, údoliach a kotlinách sa sneh zväčša už roztopil.

„Počas týždňa sa vplyvom tlakovej výše zmenší oblačnosť a zosilnejú nočné mrazy predovšetkým na miestach, kde je snehová pokrývka. V týchto oblastiach môže nočná teplota klesnúť na –10 a v niektorých oblastiach až na –13 stupňov,“ upozorňuje klimatológ.

Dodáva, že začiatkom týždňa bude stále fúkať nepríjemný studený vietor. Aj keď sa môže zdať, že svieti slnko a počasie je príjemné, vietor je zradný a Faško najmä pri vychádzkach do prírody odporúča teplo sa obliecť.

„Poľnohospodári sa zrejme nepotešia, pretože vlahy bude málo, ale podmienky budú priať ľuďom, ktorí si budú chcieť užiť slnečný svit. V porovnaní s predchádzajúcimi dňami bude mať počasie stabilný charakter,“ tvrdí Faško.

Začiatkom týždňa očakáva zmenšenú oblačnosť a minimum zrážok. „Pôjde o priaznivé počasie na rozhraní medzi zimou a jarou,“ avizuje klimatológ.