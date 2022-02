Kočner znovu pred súdom. Opäť riešia Kuciakovu vraždu a prípravu vrážd prokurátorov

Pred súd sa opäť postavia možní objednávatelia: Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Obaja sa však budú zodpovedať aj z príprav vrážd dnes troch prokurátorov – Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.

V rozpore s logikou

K vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej došlo 21. februára 2018 v ich rodinnom dome na kraji obce Veľká Mača (okres Galanta). Smrť mladej dvojice Slovenskom otriasla. Do ulíc vyšli v celej krajine tisícky ľudí a vtedajšiu vládu Roberta Fica (Smer) žiadali o vyvodenie zodpovednosti. Svojho postu sa vzdal minister vnútra Robert Kaliňák (Smer), premiér Fico a nakoniec aj policajný prezident Tibor Gašpar.

Aj keď verejnosť spočiatku pochybovala, že sa podarí prípad vyšetriť a páchateľov postaviť pred súd, v septembri 2018 polícia zadržala Miroslava Marčeka, Tomáša Szabóa, Zoltána Andruskóa a Alenu Zsuzsovú. V marci 2019 k obžalovaným pribudol ako objednávateľ aj podnikateľ Marian Kočner. Súdne pojednávanie sa začalo 19. decembra 2019 po jeden a trištvrte roku od vraždy a skončilo 3. septembra 2020 odsúdením Tomáša Szabóa a oslobodením Kočnera so Zsuzsovou.

Špecializovaný trestný súd rozhodol predčasne, nezistil celý skutkový stav, nevykonal všetky potrebné dôkazy a tie, ktoré vykonal hodnotil izolovane a v rozpore s elementárnou logikou. Z toho vlani v septembri vyplynul nesprávny oslobodzujúci rozsudok pre Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej, ktorý bol navyše nezrozumiteľne odôvodnený. Toto všetko skonštatoval v odvolacom konaní Najvyšší súd.

„Najvyšší súd zistil, že súd prvého stupňa rozhodol predčasne, keď 1/ nezistil náležite skutkový stav a nevysporiadal sa so všetkými okolnosťami prípadu významnými pre rozhodnutie, 2/ náležite, s prehľadom a zrozumiteľne rozhodnutie v tejto časti neodôvodnil a 3/ nevykonal vo veci všetky potrebné a pre rozhodnutie dôležité dôkazy, 4/ dôkazy, ktoré vykonal, hodnotil izolovane a bez ich hodnotenia v súvislosti s inými dôkazmi, 5/ z čoho vyplynul nesprávny právny záver rezultujúci do oslobodzujúceho rozsudku a 6/ navyše hodnotil dôkazy, ktoré v priebehu pojednávania nevykonal,“ skonštatoval predseda trojčlenného senátu Najvyššieho súdu Peter Paluda.

Špecializovaný trestný súd sa mal ako dôkazom venovať aj Kočnerovým výhrážkam Kuciakovi, ktoré sú zaznamenané v podnikateľovej komunikácii s Miroslavom Konôpkom a Jaroslavom Haščákom. „Nedostatočné odôvodnenie rozsudku spôsobilo, že čitateľ nemá prehľad o tom, ktorú skutočnosť vzal súd za preukázanú a ktorú nie a namiesto odôvodňovania dôkazov a ich konfrontovania s inými, nahradil vysvetlenie svojich postupov všeobecnými formuláciami,“ spresnil Najvyšší súd.

„Ak by Špecializovaný trestný súd dôkazy chronologicky vyhodnotil, zrejme by nedospel k záveru zhodnému s tým, ktorý urobil,“ zdôvodnil Peter Paluda rozhodnutie senátu, v ktorom spolu s ním zasadla aj Ivetta Macejková a Dana Wänkeová. „Prvostupňový súd hodnotil dôkazy nielen v rozpore s elementárnou logikou, ale dokonca do odôvodnenia zahrnul aj dôkazy nevykonané,“ zdôraznil Peter Paluda.