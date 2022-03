Prítomnosť vojakov NATO chce Naď predložiť na vládu budúci týždeň

Predsunutú prítomnosť NATO na Slovensku by chcel minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) predložiť na rokovanie vlády budúci týždeň. Povedal to v relácii Na telo plus na portáli Tvnoviny.sk.

Následne bude musieť prítomnosť jednotiek Severoatlantickej aliancie na Slovensku schváliť Národná rada. Prvé vojenské systémy by mohli podľa Naďa začať prichádzať na Slovensko do konca marca.

Ako uviedol Naď, úlohou vojakov NATO bude posilniť obranu Slovenska a „aby sme nejakým spôsobom presvedčili kohokoľvek, kto by chcel zaútočiť, že to robiť nemá“. Šéf rezortu obrany tiež zdôraznil, že predsunutá prítomnosť jednotiek aliancie je pre Slovensko zadarmo.

Vláda informovala, že na Slovensku by mala vzniknúť predsunutá prítomnosť jednotiek NATO. Prísť by malo približne 1 200 vojakov z Nemecka, Holandska, Českej republiky, Poľska či Slovinska. Na Slovensko by mohli prísť aj americké jednotky, ak USA poskytne systém Sentinel. Nemeckí a holandskí vojaci by mali na Slovensko priniesť systém protivzdušnej obrany Patriot a českí vojaci by mohli pomáhať s kybernetickou bezpečnosťou.