Za ľudí je za vstup Ukrajiny do EÚ, SaS ju podporuje ako kandidátsku krajinu

Mimoparlamentný Hlas si myslí, že približovanie Ukrajiny k EÚ je prínosné pre Slovensko, predovšetkým pre jeho východnú časť.

„Krajiny EÚ majú s Ukrajinou spoločnú históriu a Ukrajina prirodzene patrí do európskeho spoločenstva založeného na demokratických hodnotách a mierovej spolupráci. Pre Slovensko je veľmi dôležité, aby Ukrajina ako náš sused bola slobodná a prosperujúca krajina. Jej členstvo v EÚ preto strana Za ľudí plne podporuje,“ uviedla Remišová s tým, že v utorok na samite ministrov vo francúzskom Rouene vyzvala členské štáty, aby sa zaoberali urýchleným prijatím Ukrajiny do EÚ.

Vicepremiérka tiež uviedla, že konkrétny postup by mal byť založený na piatich bodoch. Treba podľa nej pokračovať v podpore mierových rokovaní až do odchodu okupačných vojsk z Ukrajiny, ďalej čo najskôr udeliť Ukrajine status kandidátskej krajiny na vstup do EÚ a začať rokovania o vstupe.

Ukrajine by sa mal podľa Remišovej poskytnúť tiež veľký balík humanitárnej pomoci a pomoci pri obnove infraštruktúry a ekonomiky. Čo najskôr tiež treba dokončiť proces ekonomickej integrácie Ukrajiny a jej začlenenie do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a v horizonte niekoľkých rokov dokončiť rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ. Možnosť hlbšej ekonomickej integrácie s EÚ by mala byť podľa Remišovej otvorená v budúcnosti aj pre Ruskú federáciu.

Hlas tvrdí, že dôležité bude nájsť dohodu členských štátov o poskytnutí kandidátskeho štatútu pre Ukrajinu, túto požiadavku je strana pripravená podporiť.

„Keďže plnohodnotné členstvo je skôr otázka rokov ako mesiacov, pre Ukrajinu bude potrebné prijať novú zrýchlenú procedúru a zároveň vypracovať ponuku širokého ekonomicko-strategického partnerstva a integrovať ju do Európskeho hospodárskeho priestoru,“ uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Približovanie Ukrajiny k EÚ je podľa strany aj v záujme SR, keďže ide o nášho suseda s viac ako 40-miliónovým trhom. „Tak ako sa rozširovaním EÚ v roku 2004 ekonomicky vyšvihli východné regióny Rakúska, tak môže byť približovanie Ukrajiny k EÚ prínosné pre celé Slovensko, predovšetkým pre jeho východnú časť,“ dodala hovorkyňa Hlasu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok podpísal žiadosť o členstvo Ukrajiny v EÚ. Ešte predtým vo videu vyhlásil, že žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie podľa nového osobitného postupu.