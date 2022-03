Slováci schvaľujú odsúdenie útoku na Ukrajinu aj humanitárnu pomoc

Veľká väčšina respondentov (78,2 percenta) schvaľuje oficiálnu reakciu Slovenska, ktorá odsúdila útok vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu. Plne ju schvaľuje 42, s menšími výhradami 22,4 a s väčšími výhradami 13,8 percenta opýtaných. No približne pätina (21,8 percenta) reakciu vlády neschvaľuje. Vyplýva to z mimoriadnej vlny výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“.

Spomedzí reakcií Slováci najviac schvaľujú vyslanie humanitárnej pomoci (77,8 percenta), prijatie utečencov z oblastí vojnového konfliktu (74,6 percenta).

Respondenti tiež viac podporujú ako nepodporujú zákaz šírenia ruskej propagandy o vojne na Ukrajine, zavedenie tvrdých sankcií proti Rusku a tesne aj obmedzenie vydávania víz a prítomnosti ruských občanov na Slovensku.

Naopak, menšiu podporu má dodávka zbraní a vojenskej techniky ukrajinskej armáde, prerušenie diplomatických stykov s Ruskom a odmietnutie účasti ruských športovcov na vrcholných podujatiach.

Ako by podľa vás Slovensko malo zareagovať na útok vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu? áno nie neviem Vyslať na Ukrajinu humanitárnu pomoc 77,8 % 8,9 % 13,3 % Prijať utečencov z oblastí vojnového konfliktu 74,6 % 12,1 % 13,3 % Zakázať šírenie ruskej propagandy o vojne na Ukrajine 48,0 % 23,8 % 28,2 % Podporovať zavedenie tvrdých sankcií proti Rusku 43,5 % 32,1 % 24,4 % Obmedziť vydávanie víz a prítomnosť ruských občanov na Slovensku 37,5 % 36,2 % 26,3 % Poskytnúť ukrajinskej armáde zbrane a vojenskú techniku 31,5 % 43,8 % 24,7 % Prerušiť diplomatické styky s Ruskom 29,8 % 44,2 % 26,0 % Odmietnuť účasť ruských športovcov na vrcholných podujatiach 28,5 % 50,9 % 20,6 % Zdroj: Ako sa máte, Slovensko?

Odpovede respondentov sa výrazne líšia podľa toho, ako sa stavajú k členstvu Slovenska v NATO. Respondenti, ktorí s členstvom v NATO nesúhlasia sú menej často za vyslanie humanitárnej pomoc (63 percent) a prijatie utečencov z oblasti vojnového konfliktu (58,6 percenta). Zavedenie tvrdých sankcií proti Rusku podporuje 70,2 percenta respondentov, ktorí s našim členstvom v NATO súhlasia, medzi odporcami členstva v NATO je to len 13,7 percenta.

Sankcie voči Rusku, hoci by to znamenali aj zníženie životnej úrovne na Slovensku, podporuje 32,8 percenta respondentov. Nesúhlasí s nimi 33 a nevie odpovedať 34,1 percenta respondentov. Viac ako polovica respondentov (53,1 percenta) je presvedčená, že členstvo v NATO v súčasnosti prispieva k našej bezpečnosti, opačný názor má 29,1 percenta respondentov a 17,8 percenta respondentov sa k tejto otázke nevie vyjadriť.

S pomocou vojakov NATO pri ochrane slovenskej východnej hranice súhlasí 48,3 percenta respondentov, nesúhlasí 27,8 a 23,9 percenta respondentov nevedelo na túto otázku odpovedať. V súčasnosti schvaľuje členstvo Slovenska v NATO 54,5 percent respondentov.

Vojna na Ukrajine zmenila postoj respondentov k členstvu Slovenska v NATO takto: 42,9 percenta odpovedalo, že vždy boli za členstvo v NATO a schvaľujú ho aj dnes, 11,6 percent respondentov nebolo za členstvo v NATO, ale dnes ho schvaľujú, 9 percent respondentov bolo za členstvo v NATO, ale dnes ho neschvaľuje a 36,5 percenta nebola za členstvo v NATO a neschvaľuje ho ani dnes.

Na otázku „V súvislosti s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou sa i v našej verejnosti diskutuje o geopolitickom zaradení Slovenska, o tom ako by sme sa mali vo svete orientovať.“ odpovedalo 37,3 percenta respondentov, že by malo vždy alebo skôr stáť na strane Západu (EÚ a NATO), 47,1 percenta odpovedalo, že by sa malo usilovať o vyváženú pozíciu medzi Ruskom a Západom, 7,4 percenta že by malo skôr alebo vždy stáť na strane Ruska a „iné“ odpovedalo 8,2 percenta respondentov. Na stranu Západu sa najviac prikláňajú mladší respondenti, respondenti z Bratislavského kraja a vysokoškolsky vzdelaní respondenti.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a šesťkrát v roku 2021.

Mimoriadna vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ sa realizovala v období 25. februára až 1. marca. Vojna na Ukrajine sa začala v skorých ranných hodinách 24. februára inváziou ruských vojsk na Ukrajinu.