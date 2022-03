Rezort obrany: Rusi sa za neúspechy mstia bombardovaním civilov

Rusi útočili letecky, ale aj prostredníctvom „delostrelectva, raketometov a diaľkových zbraňových systémov“. Ako ďalej uvádza slovenský rezort obrany zasiahnuté ciele patrili do skupiny kritickej infraštruktúry, išlo napríklad o telekomunikačné zariadenia.

„Boli zasiahnuté aj civilné objekty, infraštruktúra a obyvatelia miest. Údajne niekoľko útočiacich lietadiel a vrtuľníkov bolo zničených alebo poškodených,“ pokračuje ministerstvo.

Ukrajinská strana realizovala útoky na miesta sústredenia techniky prostredníctvom operačno-taktických raketových komplexov TOČKA-U (SCARAB-C). Okrem iného bolo zasiahnuté letisko Taganrog v Ruskej federácii a letisko Berdijansk na Ukrajine.

Pravdepodobným dôsledkov útokov bolo zničenie časti zoskupenia vojsk v tomto priestore. „Obyvatelia Ukrajiny pasívnym odporom čiastočne znemožnili presun vojskových kolón protivníka v mestských aglomeráciách, napríklad v Melitopoľe,“ konštatuje ministerstvo obrany.

Čítajte viac ONLINE: Na Ukrajine sa tvrdo bojuje, Moskva hovorí o jadrovej vojne

Ruské ministerstvo obrany deklarovalo, že znemožnilo prístup ukrajinským jednotkám k Azovskému moru, čo však s vysokou pravdepodobnosťou nezodpovedá pravde, upozorňuje slovenský rezort. Prístavné mesto Mariupyľ je síce takmer obkľúčené, ale stále je ovládane ukrajinskými vojskami a ďalšími bezpečnostnými zložkami.

Ruské jednotky vstúpili aj do oblastného centra Cherson, avšak ho zatiaľ nedokázali úplne ovládnuť. Na iných smeroch ruské jednotky posilňovali zaujaté pozície a pripravovali sa na ďalšiu ofenzívnu činnosť, predovšetkým na postup k hlavnému mestu Kyjev.

Ruský sanitný vlak v bieloruskom meste Mozyr v utorok prevzal od zdravotnej služby ruských útvarov pôsobiacich z Bielorusku väčšie množstvo zranených vojakov, ako aj telesných pozostatkov zabitých príslušníkov ruských ozbrojených síl a začal sa ich transport do vlasti.

V stredu pokračovali pokusy ruských vojsk o prevzatie stratenej operačnej a taktickej iniciatívy v agresii proti Ukrajine. „Pokusy o aktivizovanie postupu vojsk na kyjevskom, charkovskom, sumskom, mykolajivskom a zaporižzskom smere boli ukrajinskými vojakmi odrazené a protivník utrpel rozsiahle straty na vojenskej technike a živej sile. Ruské sily stále nedokázali zaistiť oblastné centrum Cherson a ani úplne obkľúčiť prístav Mariupyľ,“ konštatuje slovenské ministerstvo obrany.

Ozbrojené sily Ukrajiny na línii dotyku separatistických oblastí a oblastí pod správou Ukrajiny pomaly realizujú zaistený odchod do výhodnejších obranných postavení, resp. využívajú ústupový manéver na skrátenie logistických línii a sústredenie síl na vykonanie rozhodných protiútokov.

„Takýmto spôsobom bolo nedávno opätovne dobyté mesto Volnovacha. V mnohých mestách a obciach vidieť silný pasívny odpor ukrajinského obyvateľstva, ktorý spôsobuje ruským vojakom vážne problémy pri postupe dovnútrozemia. Mnohí ruskí vojaci sú prekvapení a vystrašení, pretože od svojho velenia dostali informácie, že Ukrajinci ich budú vítať, a že pôjde o mierovú a nie bojovú operáciu. V súvislosti s tým je nutné uviesť, že ukrajinské jednotky ukoristili veľké množstvo ruskej vojenskej techniky mnohokrát opustenej bez boja alebo viditeľnejšieho poškodenia. Časť z nej po minimálnej oprave a vyčistení uvádzajú do služby v rámci svojich vojsk. Uvedené svedčí o tom, že časť ruských vojsk podieľajúcich sa na agresii v dôsledku utrpených strát a ukrajinského celonárodného odporu trpí nízkou bojovou morálkou,“ opisuje situáciu na Ukrajine slovenské ministerstvo.

Čítajte viac Lukašenko posilňuje južnú hranicu Bieloruska s Ukrajinou

Rezort nevylučuje, že Bielorusko vyšle svoj vojenský kontingent do vojny proti Ukrajine, čím by sa ďalej rozšíril tento vojenský konflikt.

„Neúspechy ruských vojsk pri vedení operácie sú nahradzované o to intenzívnejším bombardovaním vojenských cieľov, kritickej infraštruktúry, ale aj sídel verejnej správy a civilnej infraštruktúry veľkých miest. Uvedený stav spôsobuje smrť a zranenia civilného obyvateľstva, ale aj negatívne pôsobí na psychické zdravie zraniteľných skupín obyvateľstva, predovšetkým detí. Uvedené dôsledky budú dlhodobo pretrvávať aj po skončení konfliktu. Uvedené negatívne pôsobenie ruských vojakov aj proti civilnej populácii spôsobuje rozsiahly exodus ukrajinského obyvateľstva (žien, detí, starých ľudí, muži od 18 do 60 rokov nesmú opustiť Ukrajinu), ktorí opúšťajú hlavné mesto Kyjev a východné oblasti Ukrajiny a smerujú buď do bezpečnejších oblastí na západe krajiny alebo do iných štátov,“ upozorňuje ministerstvo.

Podľa pondelkových štatistických údajov opustilo Ukrajinu takmer 700-tisíc jej obyvateľov, časť z nich aj legálnym prekročením štátnej hranice do Slovenskej republiky.