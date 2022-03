Pomáhali na Majdane i teraz. Ukrajinskí lekári z Bojníc: Doma sa šíri zlo

Ukrajinská lekárka z Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach Marta Khomko a jej muž, ktorý je rovnako lekár, zabezpečovali zdravotnícku pomoc na Majdane na Ukrajine. Krajanom pomáhajú i teraz, ale zo Slovenska.

Primárka oddelenia laboratórnej medicíny, ktorá je v súčasnosti na materskej dovolenke, je s manželom na Slovensku už 11 rokov a od svojho príchodu pracujú v nemocnici. „Pomáhame ľuďom v regióne ako najlepšie vieme. Všetci nás vnímajú ako svojich,“ povedala v stredu Khomko, podľa ktorej ich podporuje nielen nemocnica, ale i kolegovia.

„Situácia na Ukrajine sa ma, pravdaže, dotýka, 30 rokov som tam žila a formovala sa ako Ukrajinka, žijú tam moji rodičia, kamaráti, príbuzní. Vnímam to ako veľké zlo, nespravodlivosť,“ ozrejmila lekárka. S manželom boli na Majdane ako dobrovoľníci – zdravotníci v roku 2014. „Zobrali sme si dovolenku a išli sme ošetrovať ľudí,“ spomenula lekárka.

Pomoc poskytujú lekári svojim krajanom aj teraz. „Sme v kontakte s rodinou a známymi, sú zatiaľ v poriadku. Neter a kamarátova tehotná manželka s deťmi sú u nás ubytovaní a staráme sa o nich,“ priblížila Khomko.

Pre deti podľa nej nie je dobré, keď niekoľkokrát za deň počujú sirény, niekoľkokrát za noc musia vstať, obliecť sa, ísť do úkrytu a naspäť. „Aj keď zatiaľ naše rodné mesto nebombardujú, nie je pre detský vývoj dobré tieto stresy prežívať, preto sme ich zobrali k nám,“ doplnila.

Ako lekár spraví viac

Lekárka vysvetlila, že ukrajinskí muži, ktorí sú oficiálne zamestnaní v zahraničí a nahlásení na veľvyslanectve, môžu ísť bojovať do vlasti na dobrovoľnej báze, povolávací rozkaz im nepríde, nehľadajú ich ani cez veľvyslanectvo. „Manžel sa hneď rozhodol, že keď mu príde rozkaz, tak pôjde. Keďže nechodil, nahlásil sa na veľvyslanectve ako dobrovoľník. Tam ho však presvedčili a aj my tu, že oveľa viac môže spraviť tu, ako by mal ísť k skupine vojakov a nevedel, čo robiť,“ dodala.

V bojnickej nemocnici pracuje 18 zamestnancov pôvodom z Ukrajiny, ako znak solidarity tam vyvesili ukrajinskú vlajku. „V nemocnici budeme organizovať cielenú zbierku priamo na podporu rodín, blízkych, priateľov našich zamestnancov z Ukrajiny. Od 1. marca môžu utečenci žiadať štatút dočasnej ochrany a k tomu sa viažu práva na výkon zamestnanca a plnú zdravotnú starostlivosť. Vieme ich zamestnať a za symbolický poplatok prideliť miesto v ubytovni,“ dodal riaditeľ NsP v Bojniciach Peter Glatz.