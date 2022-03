Ústavný súd pozastavil zníženie dôchodkov komunistov

Zákon, prijatý Národnou radou v júni minulého roka, napadli na ÚS opoziční poslanci. ÚS prijal ich návrh na ďalšie konanie, posúdi ďalej pritom, či zákon je v súlade s Ústavou SR.

Ústavný súd konštatoval, že sociálne dávky či dôchodkové dávky, ktoré jednotlivec poberá, predstavujú jeho majetok. Právna úprava vyjadrená v napadnutom zákone preto predstavuje právny základ pre zásah (obmedzenie) do tohto majetku vo forme zníženia dôchodku pre adresátov právnej normy. Ústavný súd však musí predísť tomu, aby osobám bolo do ich majetku zasiahnuté predtým, ako príde k posúdeniu ústavnosti napadnutého zákona. Osobitne, ak ide o kategóriu poberateľov dôchodku, pri ktorej často tento dôchodok tvorí jediný zdroj príjmu. K tomu práve slúži aj inštitút dočasného pozastavenia účinnosti právneho predpisu.

Čítajte viac Blaha a časť poslancov sa obrátili na Ústavný súd pre znižovanie dôchodkov komunistom

Ak by ústavný súd nepozastavil účinnosť napadnutej právnej úpravy, vzniknutý následok by mohol byť, respektíve by bol nenapraviteľný pre adresátov právneho predpisu. Prípadné vyhovenie podanému návrhu vo veci samej by totiž nemalo spätné účinky. Ústavný súd dospel k záveru, že hrozba nepriaznivých dopadov do sféry adresátov zákona je reálna, priama a konkrétna. Z týchto dôvodov rozhodol tak, že pozastavil účinnosť tohto zákona.