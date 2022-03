Opäť bez maturity? Ani skúška dospelosti nemôže byť zadarmo

„Maturity sa musia konať. Žiaci nemôžu žiť v tom, že keď vznikne nejaký problém, svet sa im prispôsobí,“ vyhlásil prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií a zároveň riaditeľ Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši Jozef Škorupa. Zrušiť maturitu už tretí rok po sebe by podľa neho nebolo rozumné.

Žiaci argumentujú, že on-line vzdelávanie nebolo plnohodnotné, nestihli sa naučiť všetko učivo a prišli o veľkú časť druhého a tretieho ročníka, ktoré sú najdôležitejšie z hľadiska získavania vedomostí. Namiesto skúšok požadujú určiť výsledné hodnotenie z priemeru známok počas celého štúdia. V petíciách sa objavuje aj návrh zrušiť maturity natrvalo.

„Maturity formou priemeru známok majú oveľa vyššiu efektivitu ako aktuálne maturity a malo by to tak byť nastálo. Študenti sa tak budú snažiť po celú dobu svojho štúdia, nie dva týždne pred maturitami,“ myslia si stredoškoláci.

S úľavami rátajú

Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) ale povedal, že tento rok už skúšky dospelosti nezruší. Každá škola bude mať možnosť upraviť si zadania ústnych maturít tak, aby reflektovali, aké učivo žiaci na dištančnom vzdelávaní stihli a nestihli prebrať do hĺbky. „Na písomných maturitách budú mať žiaci o 15 minút viac na vypracovanie úloh,“ informovalo ministerstvo školstva.

Podľa zástupcov univerzít je maturitná skúška nielen riadnym ukončením stredoškolského štúdia. Tvrdia, že chýbajúca maturita znamená nepripravených študentov, ktorí vysokú školu nemusia zvládnuť. "Až tretina zapísaných študentov opúšťa štúdium na Slovenskej technickej univerzite už v prvom ročníku,“ konštatuje hovorca Slovenskej technickej univerzity Juraj Rybanský. Je presvedčený, že pre úspešné zvládnutie štúdia nielen na technickej univerzite by bolo žiaduce aj opätovne zaviesť povinnú maturity z matematiky.

Školy podľa riaditeľa gymnázia Škorupu počítajú s tým, že na tohtoročných maturitách nebude možné dodržať predpísané štandardy. „Učitelia sú natoľko rozumní, aby vedeli posúdiť, čo sa deti mohli naučiť a čo nie,“ skonštatoval. Dodal, že riaditelia sa tiež zasadzovali za to, aby sa externá časť maturity, teda písomná skúška, na ktorú vytvára jednotné zadania pre všetkých Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, vykonala, ale nebolo na ňu viazané ukončenie štúdia. Žiakovi by oznámili výsledok skúšky, no nemalo by to vplyv na jeho finálne hodnotenie. To by dostal len na základe internej maturity. Kvalita a prístup k dištančnému vzdelávaniu sa totiž v rôznych školách líšili. Z ministerstva však potvrdili, že písomné skúšky budú rovnakou súčasťou maturít ako inokedy.

Skúšky dospelosti

„Veľa žiakov nemalo možnosť pripájať sa na on-line hodiny a učivo si museli preberať sami,“ uvádzajú súčasní štvrtáci v petíciách. Doplnili, že v mnohých rodinách, kde je viac súrodencov, majú len jeden počítač, a tak sa on-line vyučovania nemohli zúčastňovať naplno. „Dištančné vyučovanie nám nedalo dostatočne vzdelanie. Musíme dobiehať veľa zameškaného učiva z minulého roka, a zároveň sa snažíme pripravovať na maturitné skúšky, čo je pre nás náročné,“ tvrdia. „No a?“ kontruje riaditeľ Škorupa. „Maturita nie je len o skúšaní. Žiaci si musia uvedomiť, že ju nemôžu dostať zadarmo a v živote ich čakajú ďalšie skúšky,“ hovorí. Podľa neho to nesúvisí len s prijatím na vysokú školu, ale všeobecne s prípravou na život. „Ak chce človek vodičský preukaz, musí urobiť skúšky v autoškole. Ak chce byť zvárač, musí urobiť zváračské skúšky,“ podotkol. Za pravdu mu dáva aj Lucia Petríková, ktorá komunikuje za Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka. „Maturitné skúšky by mali zostať zachované. Nie nadarmo sa hovorí, že sú to skúšky dospelosti. Nejde iba o preverovanie vedomostí, ale aj o schopnosť zvládať stresové situácie, o nadhľad a komplexné myslenie, ako aj o schopnosť prezentovať získané vedomosti. Všetky tieto skúsenosti sú pre absolventov stredných škôl nenahraditeľné a využijú ich nielen v súvislosti so štúdiom na vysokej škole,“ hovorí Petríková.

Hovorca technickej univerzity Rybanský doplnil, že volanie niektorých stredoškolákov po zrušení maturitnej skúšky je prekvapujúce. „V uplynulých dvoch rokoch stredoškoláci vyjadrovali nespokojnosť s týmto krokom rezortu školstva, lebo sa oprávnene cítili ochudobnení o skúšku dospelosti,“ tvrdí.

Prorektorka Prešovskej univerzity Ivana Cimermanová pripomína, že okrem spätnej väzby pre študentov je maturitná skúška dôležitá aj preto, lebo na niektorých vysokých školách jej výsledky nahrádzajú prijímacie skúšky.

Nepripravení? Nech si predĺžia strednú školu

Žiaci však kriticky pripomínajú, že niektorí učitelia dištančné vyučovanie zanedbávali. V petíciách tiež upozornili, že počas celého štúdia mali menej prezenčného vyučovania ako štvrtáci v rokoch 2020 a 2021, ktorým vypočítali maturitné známky z priemerov počas štúdia. Cimermanová si myslí, že nedostatky vo vedomostiach treba riešiť inak. „Ak študenti argumentujú nedostatočnými znalosťami a pripúšťajú, že nedosahujú očakávanú kvalitu, mali by z môjho pohľadu žiadať predĺženie stredoškolského štúdia,“ tvrdí.

Podľa Škorupu je nezmysel aj ďalší rok nezrealizovať maturitnú skúšku, pretože sa žiaci boja, že nie sú pripravení: „Aj to, že sa boja, je určitá skúsenosť.“ Opakuje však, že maturity nemôžu byť také náročné ako pred tromi rokmi. „Musíme ich zostaviť tak, aby sme zohľadnili to, čo sa naučiť mohli. Učitelia budú vyžadovať menej, no pri každej téme existuje určitá potrebná úroveň poznania,“ dodal riaditeľ. Podľa maturantov je však na redukciu učiva už neskoro.

„Vieme, že medzi žiakmi sú takí, ktorí učivo štyri roky flákali. Nebolo by spravodlivé, aby dostali taký istý papier ako tí, ktorí sa celý čas snažili,“ myslí si riaditeľ Škorupa. „Otvorene treba povedať, že priebežné hodnotenie, ktoré dostávali, mohlo byť len z toho, čo sa dalo odmerať. Ale kto verifikuje dištančné testy?“ pýta sa. Podľa neho preto nie je vhodné dávať maturitné známky na základe výsledkov žiakov počas štúdia. „Určite sa nájdu aj pedagógovia, ktorí sú za zrušenie maturít, no oficiálne stanovisko Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií je takéto,“ uzavrel Škorupa.

Externá maturita spolu s písomnou časťou internej maturity sa začína v utorok 15. marca, keď budú žiaci písať text a sloh zo slovenčiny. Pokračuje 16. marca cudzím jazykom, 17. marca matematikou a v piatok 18. marca sa na národnostných školách koná maturitná skúška zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a tiež z ukrajinského jazyka a literatúry. Náhradný termín sa uskutoční 5. až 8. apríla.