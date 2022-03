Slováci žiadosťami o pasy prepísali absolútny rekord

Foto: TASR

Polícia eviduje v posledných dňoch zvýšený počet žiadostí o vydanie cestovných pasov. Ide predovšetkým o cestovné pasy pre deti, a to najmä v urýchlenej lehote do dvoch a do desiatich pracovných dní. Spája to s dianím na Ukrajine. Na snímke ľudia čakajú v rade na vybavenie cestovného pasu v Klientskom centre na Tomášikovej ulici 2. marca 2022 v Bratislave.