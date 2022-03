Heger sa stretol s von der Leyenovou, debatovali aj o peniazoch na utečeneckú krízu

Svet je jednotný v odsúdení ruskej agresie a vojny na Ukrajine. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) to vyhlásil po štvrtkovom stretnutí s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, ktorá pricestovala na návštevu Slovenska. Dodal, že 141 krajín agresiu Ruska na Ukrajine odmietlo.

VIDEO: Heger prijal predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú.

„Je to veľký signál, že ľudia, krajiny a ich občania v 21. storočí chcú mier. Pani predsedníčku som informoval o situácii na našich hraniciach. Som veľmi rád, že som mohol informovať o veľkej spolupráci štátnych zložiek s neziskovkami a cirkvami, kde sa preukazuje veľká spolupráca a solidarita,“ zdôraznil premiér.

Obaja štátnici diskutovali o tom, akým spôsobom bude zabezpečené financovanie utečeneckej krízy. Finančné prostriedky sa podľa Hegera vyčlenia aj na európskej úrovni a pripravujú sa mechanizmy na to, aby boli distribuované do členských krajín Európskej únie (EÚ).

Spolupráca členských krajín bude podľa premiéra prebiehať aj v oblasti repatriácie občanov tretích krajín, ktorí z Ukrajiny prišli na Slovensko. Heger informoval, že SR prijalo legislatívu umožňujúcu Ukrajincom mať na Slovensku dočasné útočisko. Získajú ním právo na pobyt, možnosť zamestnať sa a tiež byť zdravotne poistení.

Čítajte viac Štát nestíha, dobrovoľníci určujú tempo pomoci Ukrajincom

Premiér hovoril aj o sankciách a ocenil rýchlosť, s akou krajiny dokázali v tejto veci postupovať, či je podľa neho bezprecedentné. Pripomenul časy, keď podobné rozhodnutia na európskej úrovni trvali roky.

„Posledné dni ukázali, že 27 vlád dokáže konať veľmi rýchlo, a dnes sú to dni a hodiny,“ doplnil. Heger pripomenul, že Slovensko sa nevzdáva a Ukrajinu bude aj naďalej podporovať humanitárne a tiež akýmkoľvek iným spôsobom.

Vo veci energetiky a závislosti Slovenska od Ruskej federácie v dodávkach energií premiér ozrejmil, že v rámci EÚ sa už chystajú alternatívy na to, aby Slovensko a iné krajiny nemuseli byť odkázané na ruské zdroje. Ide najmä o plyn, ropu a jadrové palivo. Heger na záver dodal, že Slovensko je na strane silných krajín a nemusí sa o seba báť. Môže sa tak plne sústrediť na pomoc Ukrajine.

Predsedníčka EK poďakovala Slovensku za to, akým spôsobom jeho občania pomáhajú Ukrajincom, ktorí utekajú pred vojnou. „Sme veľmi vďační, že sú takto vrelo vítaní a že sa im pomáha. Ďakujem aj za vôbec prvý humanitárny konvoj, ktorý sa dostal do Kyjeva, a ktorý bol zo Slovenska,“ povedala.

Zdôraznila, že teraz sú na hraniciach potrebné jednoduché procesy ich prechodu a tiež to, aby Ukrajinci dostali v EÚ perspektívu, aby mohli v krajine ostať, alebo pokračovať do ďalších krajín. Únia poskytne na pomoc utečencom ďalších 500 miliónov eur.

„Je potrebné vytvoriť humanitárne koridory tak, aby mohli humanitárne konvoje bezpečne prejsť, a aby civilné obyvateľstvo mohlo opustiť Ukrajinu. Rusi musia umožniť, aby táto humanitárna pomoc mohla byť poskytnutá,“ zdôraznila. V otázkach sankcií von der Leyenová deklarovala pripravenosť EÚ uvaliť na Rusko ďalšie, ktoré sa už teraz ukazujú ako veľmi silné. Treba sa však pripraviť na odvetné opatrenia zo strany Ruska, najmä v oblasti energetiky.

Čaputová: EÚ stojí pri Slovensku

Európska únia (EÚ) stojí pri Slovensku a pomôže mu so zvládaním pomoci pre Ukrajinky a Ukrajincov, ktorí z krajiny utekajú pred vojnou. To je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej hlavné posolstvo, s ktorým do Bratislavy pricestovala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Hlava štátu o stretnutí s ňou informovala vo svojom profile na sociálnej sieti.

Prezidentka zdôraznila, že EÚ už spravila mnohé kroky na zastavenie ruskej agresie na Ukrajine. Najmä prostredníctvom sankcií, ktoré znižujú schopnosť Ruska viesť vojnu. „V istej miere sa dotknú aj nás, pretože budú mať ekonomické dopady aj v medzinárodnom priestore, ale je to naša cena za slobodu a za bezpečnejšiu Európu. Ako Európska únia však už urobíme aj ďalšie kroky, vrátane znižovania našej závislosti na energetických surovinách z Ruska,“ vyhlásila Čaputová.

Hlava štátu zdôraznila, že predsedníčka Európskej komisie si cení vlnu solidarity slovenských občanov. „Dnes sa môžeme spoľahnúť, že naša solidarita sa môže oprieť aj o podporu a pomoc Európskej únie,“ uzavrela.