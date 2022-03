Beňová v Ide o pravdu: Putin nepotreboval USA na zničenie Ruska. Zničil ho sám

Veľmi ostro ste odmietli akúkoľvek spoluprácu strany Smer s mimoparlamentnou Republikou. Prečo?

Hovorím dlhodobo, že pre mňa je neakceptovateľná spolupráca so stranami ako ĽS NS. A Republika je v princípe to isté, preto to platí aj v tomto prípade. Milan Uhrík je z môjho pohľadu fašista, jeho názory sú také. Môj otec bol v 2. svetovej vojne partizán, ktorý bojoval v SNP. Smer bol vždy antifašistická strana, chodíme klásť vence pri príležitosti oslobodenia Slovenska a Bratislavy, chodíme na Duklu k Pamätníku hrdinov, na Slavín. Neviem, prečo by som vôbec mala rozmýšľať o spolupráci s takouto stranou. A keďže boli spomenuté náznaky spolupráce, chcela som dať jasne najavo svoje stanovisko verejne. S akoukoľvek spoluprácou rozhodne nesúhlasím.

Náznaky boli aj na proteste v čase schvaľovania obrannej zmluvy s USA. Protest pred parlamentom organizovala Republika. Váš stranícky šéf Robert Fico na ňom vystúpil, a povedal, že opozícia by mala byť jednotná. Aký z toho máte pocit?

Čo sa týka obrannej zmluvy, tá je pre mňa v tejto chvíli úplne irelevantná. Ak sa chcú dohodnúť s inými opozičnými stranami, a budú hlasovať za odmietnutie obrannej zmluvy, je to ich vec. Ja som hovorila o spolupráci v zmysle koalícií alebo predkladania spoločných návrhov v parlamente. To je pre mňa neprijateľné. Ak sa Smer ocitne s niekým na nejakom mieste, tomu sa nedá zabrániť. Ale absolútne nesúhlasím s tým, aby sme sa vôbec rozprávali o Republike ako o strane, o ktorej by sme mohli uvažovať ako o koaličnom partnerovi na akejkoľvek úrovni. Či už komunálnej, regionálnej alebo celonárodnej.

Dramatická situácia na Ukrajine zaberá verejný priestor nielen na slovenskej politickej scéne, ale aj v Európskej únii, a na celom svete. Hovoríte, že to nie je konflikt medzi USA a Ruskou federáciou, a podporujete Ukrajinu. V tom, koho to je konflikt, sa rozchádzate s Robertom Ficom…

Pre mňa je dôležité, že všetci poslanci Smeru hlasovali za uznesenie Národnej rady, a odsúdili inváziu ruských vojsk na Ukrajinu. To je teraz dôležitá otázka, v ktorej sme jednotní. Nevidím žiadny rozpor. Rovnako, ako sme hlasovali v europarlamente, hlasovali aj moji kolegovia v slovenskom parlamente.

Predseda Smeru hovorí, že Ukrajine treba pomôcť, ale nie dodávkou zbraní. Aký je váš názor?

Je to veľmi zlá situácia, a veľmi ťažko sa o tom rozpráva. Nebolo by dobré, aby kvôli tejto téme vznikali konflikty, a to nielen v Smere, ale všeobecne. Je tu obrovská ochota pomôcť Ukrajine. Akú pomoc si vyberie Ukrajina, a akú jednotlivé vlády, to je známe. Za seba poviem, že nemám problém s tým, že ak nás Ukrajina požiada o zbrane, máme byť pripravení im vyjsť v ústrety. Boli napadnutí vojensky silnou veľmocou, tak sa na to nemôžeme pozerať a tváriť sa, že síce je nám to ľúto, sme na strane Ukrajiny, ale pomáhať im nebudeme. Očakávala by som, že keby niekto napadol Slovensko, ostatné krajiny by nás podporovali. Ja som pacifista, som proti zbraniam a vojnám všeobecne, ale ak nás Ukrajina požiada o niečo, čo potrebuje na obranu, aby mohla brániť svojich obyvateľov a mestá, je úplne v poriadku, že im pomôžeme.

Situácia zomkla viaceré štáty, aj Európsku úniu. Môžete už dnes povedať, že to zlé bolo na niečo dobré, že Európska únia získala novú silu ako hráč v Európe a vo svete?

Nie som si istá, že Európska únia získala významnejšie postavenie, ale som veľmi rada, že sme sa dokázali dohodnúť na všetkom, čo v súvislosti s ochranou a podporou Ukrajiny potrebujeme poskytnúť. To je veľmi dobrá správa. Európska únia ukázala, že je pripravená zohrať úlohu pri skončení vojny a riešení jej enormných následkov pre Ukrajinu. Schválili sme všetky finančné nástroje na to, aby sme Ukrajinu podporili a pomohli jej. Ale to, či do toho únia dokáže vstúpiť, alebo to budú len dohovory medzi mocnosťami ako Francúzsko, Nemecko či Spojené štáty, v tejto chvíli ešte nie je jasné.

Je reálne, že Európska únia sa nanovo definuje? Aký je váš názor na budovanie samostatnej vojenskej sily v rámci EÚ?

Diskusie sú o tom dlhodobo, situácia to môže posunúť dopredu. My máme stratégiu, a diskutuje sa o spoločnej európskej armáde. V tejto situácii by bolo výhodné, keby sa členské krajiny rýchlo dohodli. A neodsúvalo sa to tak, ako doteraz. Viem, že bola pandémia a iné problémy, ale tie budú stále. Vojna na Ukrajine všetkým prinesie obrovské hospodárske a ekonomické dôsledky. Európski lídri to vedia a verím, že aj na Slovensku chápu, že situácia bude veľmi zlá. Na druhej strane, členstvo v únii nám umožní prístup k nástrojom, ktoré zlepšia našu finančnú kondíciu, napríklad v prípade pomoci utečencom. Z Ukrajiny prichádza obrovské množstvo ľudí, bude sa to pravdepodobne stupňovať. V Európskom parlamente sme schválili, že Slovensko dostane osobitnú finančnú pomoc na riešenie situácie. Verím, že to bude fungovať, a najmä, že vojna sa čo najskôr skončí.

Pomáha Európska únia, Európsky parlament a európski lídri Ukrajine dostatočne? Nemalo by sa ísť ešte ďalej? Hovorí sa, že v rámci platobného systému SWIFT by sa mali odpojiť aj tie banky, ktoré ešte udržiavajú finančný tok smerom do Ruska. Dokonca je návrh, aby sa únia úplne odpojila od ruských dodávok ropy a plynu.

To sú devastačné opatrenia. Otvorene treba pripustiť, že pre Slovensko by to bolo veľmi problematické. Partneri by nám museli pomôcť s inými zdrojmi energií. Ja sa v tejto chvíli spolieham na to, že v Rusku sa nájde dosť ľudí, ktorí rozmýšľajú, a vedia, kam ich Vladimir Putin vedie. A že táto vojna sa čo najskôr skončí, aby sa ďalšie drakonické opatrenia nemuseli prijímať. Nech sa teraz Putin tvári, ako chce. Najničivejší dopad bude mať vojna na Ruskú federáciu a jej obyvateľov. Na zničenie Ruska nepotreboval Putin USA, zničil ho sám. To je podľa mňa kľúčové. Verím, že ľudia v Rusku to budú takto vnímať. Nie my sme ich nepriatelia, ale, žiaľ, nepriateľom je ich vlastný prezident, ktorý ich vedie do tejto situácie. Myslím si, že platné sankcie sú dostatočné. Ale nevieme, čo bude zajtra. Pred dvoma týždňami by som sa stavila, že Rusko nezaútočí na Ukrajinu. Ale všetci, ktorí sme si to mysleli, sme sa mýlili. Neviem, čo Vladimir Putin ešte vymyslí. Ak bude treba, prijmeme aj ďalšie opatrenia. Ale spolu s ich zavádzaním musíme hľadať riešenia pre krajiny, ako je aj Slovensko, aby sme zabezpečili riadne fungovanie štátu, ekonomiky a spoločnosti vo všeobecnosti.